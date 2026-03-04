La girl band del k-pop, i-dle estará de regreso a México con un concierto en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que Neverland prepárense para disfrutar de i-dle en el Palacio de los Deportes, a continuación todos los detalles de fecha y boletos para el concierto:

Fecha: Domingo 16 de agosto 2026

Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin detalles por ahora

Venta Beyond: 6 de marzo 2026 a las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 9 de marzo 2026 desde las 9:00 am con códigos

Preventa Banamex: 10 de marzo 2026 arranca a las 11:00 am

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 11 de marzo 2026 a partir 3:00 de la tarde

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

i-dle regresa a México: fecha y boletos para su concierto en el Palacio de los Deportes (Ocesa)

i-dle regresa a México con concierto en el Palacio de los Deportes

Tras 4 años, la i-dle regresa a México por fin con concierto único en el Palacio de los Deportes.

Concierto de i-dle que forma parte de la gira de conciertos World Tour [Syncopation] Tour 2026.

Para los fans com tarjetas Banamex, la venta de boletos les tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a tres mil pesos

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.