Bruno Mars regresa a México este 2026 con la gira de conciertos The Romantic Tour con varias fechas para verlo.

Así que si no te quieres perder de ver Bruno Mars te dejamos todos los detalles de fechas y boletos para los conciertos de la gira The Romantic Tour:

Fechas: 3, 4, 7 y 8 de diciembre del 2026

Sede: Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, CDMX

Teloneros: Anderson, Paak As Dj y Pee Wee

Preventa a Fans: 11 de marzo 2026

3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 de la tarde

7 y 8 de diciembre disponibles a las 2:00 pm

Venta General: 12 de Marzo

3 y 4 de diciembre disponibles a las 12:00 de la tarde

7 y 8 de diciembre disponibles a las 2:00 pm

Bruno Mars regresa a México con The Romantic Tour: fechas y boletos (OCESA)

The Romantic Tour de Bruno Mars llega al Estadio GNP Seguros

El regreso de Bruno Mars será para verlo nuevamente en el Estadio GNP Seguros con The Romantic Tour.

Para los seguidores de Bruno Mars habrá venta fans, por lo que se deberán regístrate previamente para obtener el acceso en: https://signup.ticketmaster.com.mx/brunomars

La venta de boletos t endrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos para tarjetahabientes Banamex.

Bruno Mars regresa a México con The Romantic Tour: fechas y boletos (OCESA)

Recuerda que el Estadio GNP Seguros se ubica en el Viaducto Río de la Piedad sin número de la colonia Granjas México de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México, CDMX.

Para la llegada las vías por transporte público al Estadio GNP Seguros son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Estadio GNP Seguros son Ciudad Deportiva y Puebla, ambas de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús en la Línea 1 bajando en las estaciones Goma, Iztacalco o UPIICSA.