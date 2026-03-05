La espera terminó, organizadores del Palenque Metepec 2026 revelaron el nombre de artistas y agrupaciones así como sedes, fechas y precios de boletos de los conciertos de la celebración dedicada a San Isidro Labrador, santo patrono del municipio,

Este 2026, la Feria San Isidro Metepec 2026, se llevará a cabo del 1 al 17 de mayo en el municipio de Metepec, Estado de México; se dividirá en dos presentaciones:

  • Teatro del Pueblo: Espectáculo incluido en el costo del boleto de entrada, donde asistentes disfrutarán de la música en diferentes géneros musicales.
  • Palenque de Metepec: Figuras del regional mexicano se apoderan del escenario. El costo de los boletos varía según la sección.

Esta es la información que debes conocer y tomar en cuenta:

  • Fecha: Del 1 al 17 de mayo de 2026
  • Sede: Municipio de Metepec y zonas aledañas a la Plaza Benito Juárez.
  • Costo de boletos para Feria San Isidro Metepec 2026: Acceso General $120 pesos.
  • Costo de boletos para Palenque Metepec: El costo varía de acuerdo a la zona.
  • Boletera: BolExpress y sitio oficial de la Feria San Isidro Metepec 2026.
  • Venta General: A partir del viernes 6 de marzo.

Teatro del Pueblo: Artistas y agrupaciones confirmados

Este evento está abierto a toda la gente que adquiera un acceso general. La programación es la siguiente:

  • 1 de mayo: Banda Pequeños Musical
  • 2 de mayo: Remmy Valenzuela
  • 3 de mayo: Tributo a Roblox
  • 3 de mayo: Alameños de la Sierra
  • 6 de mayo: Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra
  • 7 de mayo: Gerardo Díaz y Arkangel Muscial de tierra Caliente
  • 8 de mayo: Horóscopos de Durango
  • 9 de mayo: Marca Registrada
  • 10 de mayo: Mariana Seoane y La Sonora Dinamita
  • 13 de mayo: Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr
  • 14 de mayo: Cuisillos
  • 15 de mayo: María José
  • 16 de mayo: Mau y Ricky
  • 17 de mayo: Tributo guerreras del K-Pop
  • 17 de mayo: Luis Ángel ‘El Flaco’
Teatro del Pueblo. Feria San Isidro Metepec 2026
Palenque Metepec 2026: artistas y precios

Esta serie de conciertos tendrá un costo variable de acuerdo a la sección: VIP, Oro, Plata y Gradas. La programación es la siguiente:

  • 1 de mayo: Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen

Gradas: $1,000

Plata: $2,000

Oro: $3,000

VIP: $4,400

Gradas: $1,300

Plata: $2,800

Oro: $4,000

VIP: $6,600

  • 3 de mayo: Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga

Gradas: $600

Plata: $1,000

Oro: $2,000

VIP: $2,800

Gradas: $1,200

Plata: $2,600

Oro: $3,800

VIP: $5,000

  • 8 de mayo: Herencia de Grandes

Gradas: $800

Plata: $1,400

Oro: $2,200

VIP: $3,200

  • 9 de mayo: Víctor Mendívil

Gradas: $600

Plata: $1,00

Oro: $1,600

VIP: $2,000

Gradas: $1,100

Plata: $2,400

Oro: $3,600

VIP: $4,800

  • 16 de mayo: Grupo Firme

Gradas: $1,200

Plata: $2,600

Oro: $3,800

VIP: $6,200

  • 17 de mayo: Artista sorpresa

Costo aun por definir.

Palenque Metepec 2026
