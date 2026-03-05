La espera terminó, organizadores del Palenque Metepec 2026 revelaron el nombre de artistas y agrupaciones así como sedes, fechas y precios de boletos de los conciertos de la celebración dedicada a San Isidro Labrador, santo patrono del municipio,

Este 2026, la Feria San Isidro Metepec 2026, se llevará a cabo del 1 al 17 de mayo en el municipio de Metepec, Estado de México; se dividirá en dos presentaciones:

Teatro del Pueblo : Espectáculo incluido en el costo del boleto de entrada, donde asistentes disfrutarán de la música en diferentes géneros musicales.

: Espectáculo incluido en el costo del boleto de entrada, donde asistentes disfrutarán de la música en diferentes géneros musicales. Palenque de Metepec: Figuras del regional mexicano se apoderan del escenario. El costo de los boletos varía según la sección.

Esta es la información que debes conocer y tomar en cuenta:

Fecha : Del 1 al 17 de mayo de 2026

: Del 1 al 17 de mayo de 2026 Sede : Municipio de Metepec y zonas aledañas a la Plaza Benito Juárez.

: Municipio de Metepec y zonas aledañas a la Plaza Benito Juárez. Costo de boletos para Feria San Isidro Metepec 2026 : Acceso General $120 pesos.

: Acceso General $120 pesos. Costo de boletos para Palenque Metepec : El costo varía de acuerdo a la zona.

: El costo varía de acuerdo a la zona. Boletera : BolExpress y sitio oficial de la Feria San Isidro Metepec 2026.

: BolExpress y sitio oficial de la Feria San Isidro Metepec 2026. Venta General: A partir del viernes 6 de marzo.

Teatro del Pueblo: Artistas y agrupaciones confirmados

Este evento está abierto a toda la gente que adquiera un acceso general. La programación es la siguiente:

1 de mayo: Banda Pequeños Musical

2 de mayo: Remmy Valenzuela

3 de mayo: Tributo a Roblox

3 de mayo: Alameños de la Sierra

6 de mayo: Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra

7 de mayo: Gerardo Díaz y Arkangel Muscial de tierra Caliente

8 de mayo: Horóscopos de Durango

9 de mayo: Marca Registrada

10 de mayo: Mariana Seoane y La Sonora Dinamita

13 de mayo: Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr

14 de mayo: Cuisillos

15 de mayo: María José

16 de mayo: Mau y Ricky

17 de mayo: Tributo guerreras del K-Pop

17 de mayo: Luis Ángel ‘El Flaco’

Palenque Metepec 2026: artistas y precios

Esta serie de conciertos tendrá un costo variable de acuerdo a la sección: VIP, Oro, Plata y Gradas. La programación es la siguiente:

1 de mayo: Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen

Gradas: $1,000

Plata: $2,000

Oro: $3,000

VIP: $4,400

2 de mayo: Julión Álvarez

Gradas: $1,300

Plata: $2,800

Oro: $4,000

VIP: $6,600

3 de mayo: Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga

Gradas: $600

Plata: $1,000

Oro: $2,000

VIP: $2,800

7 de mayo: Carín León

Gradas: $1,200

Plata: $2,600

Oro: $3,800

VIP: $5,000

8 de mayo: Herencia de Grandes

Gradas: $800

Plata: $1,400

Oro: $2,200

VIP: $3,200

9 de mayo: Víctor Mendívil

Gradas: $600

Plata: $1,00

Oro: $1,600

VIP: $2,000

14 de mayo: Yuridia

Gradas: $1,100

Plata: $2,400

Oro: $3,600

VIP: $4,800

16 de mayo: Grupo Firme

Gradas: $1,200

Plata: $2,600

Oro: $3,800

VIP: $6,200

17 de mayo: Artista sorpresa

Costo aun por definir.