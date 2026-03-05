La espera terminó, organizadores del Palenque Metepec 2026 revelaron el nombre de artistas y agrupaciones así como sedes, fechas y precios de boletos de los conciertos de la celebración dedicada a San Isidro Labrador, santo patrono del municipio,
Este 2026, la Feria San Isidro Metepec 2026, se llevará a cabo del 1 al 17 de mayo en el municipio de Metepec, Estado de México; se dividirá en dos presentaciones:
- Teatro del Pueblo: Espectáculo incluido en el costo del boleto de entrada, donde asistentes disfrutarán de la música en diferentes géneros musicales.
- Palenque de Metepec: Figuras del regional mexicano se apoderan del escenario. El costo de los boletos varía según la sección.
Esta es la información que debes conocer y tomar en cuenta:
- Fecha: Del 1 al 17 de mayo de 2026
- Sede: Municipio de Metepec y zonas aledañas a la Plaza Benito Juárez.
- Costo de boletos para Feria San Isidro Metepec 2026: Acceso General $120 pesos.
- Costo de boletos para Palenque Metepec: El costo varía de acuerdo a la zona.
- Boletera: BolExpress y sitio oficial de la Feria San Isidro Metepec 2026.
- Venta General: A partir del viernes 6 de marzo.
Teatro del Pueblo: Artistas y agrupaciones confirmados
Este evento está abierto a toda la gente que adquiera un acceso general. La programación es la siguiente:
- 1 de mayo: Banda Pequeños Musical
- 2 de mayo: Remmy Valenzuela
- 3 de mayo: Tributo a Roblox
- 3 de mayo: Alameños de la Sierra
- 6 de mayo: Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra
- 7 de mayo: Gerardo Díaz y Arkangel Muscial de tierra Caliente
- 8 de mayo: Horóscopos de Durango
- 9 de mayo: Marca Registrada
- 10 de mayo: Mariana Seoane y La Sonora Dinamita
- 13 de mayo: Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr
- 14 de mayo: Cuisillos
- 15 de mayo: María José
- 16 de mayo: Mau y Ricky
- 17 de mayo: Tributo guerreras del K-Pop
- 17 de mayo: Luis Ángel ‘El Flaco’
Palenque Metepec 2026: artistas y precios
Esta serie de conciertos tendrá un costo variable de acuerdo a la sección: VIP, Oro, Plata y Gradas. La programación es la siguiente:
- 1 de mayo: Juntos. Jorge Medina y Josi Cuen
Gradas: $1,000
Plata: $2,000
Oro: $3,000
VIP: $4,400
- 2 de mayo: Julión Álvarez
Gradas: $1,300
Plata: $2,800
Oro: $4,000
VIP: $6,600
- 3 de mayo: Capibaras Tour. El Coyote y Chuy Lizárraga
Gradas: $600
Plata: $1,000
Oro: $2,000
VIP: $2,800
- 7 de mayo: Carín León
Gradas: $1,200
Plata: $2,600
Oro: $3,800
VIP: $5,000
- 8 de mayo: Herencia de Grandes
Gradas: $800
Plata: $1,400
Oro: $2,200
VIP: $3,200
- 9 de mayo: Víctor Mendívil
Gradas: $600
Plata: $1,00
Oro: $1,600
VIP: $2,000
- 14 de mayo: Yuridia
Gradas: $1,100
Plata: $2,400
Oro: $3,600
VIP: $4,800
- 16 de mayo: Grupo Firme
Gradas: $1,200
Plata: $2,600
Oro: $3,800
VIP: $6,200
- 17 de mayo: Artista sorpresa
Costo aun por definir.