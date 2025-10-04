En recientes declaraciones para la BBC Radio 1, la cantante estadounidense de 35 años de edad, Taylor Swift ha desilusionado a sus fans tras descartar gira por The Life of a Showgirl.
Ya que por ahora, Taylor Swift ha dicho que no habrá otro The Eras Tour, pese al gran éxito que tuvo.
Tras presentarse Taylor Swift en concierto con 149 shows en cinco continentes, a lo largo de dos años.
Además de que ahora, Taylor Swift ha lanzado su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, mismo ya está disponible y ha generado grandes expectativas entre los seguidores.
¿Por qué Taylor Swift descarta gira por The Life of a Showgirl?
Sin titubeos es que Taylor Swift descarta gira por The Life of a Showgirl, pues para la cantante no habrá otro The Eras Tour, por una importante razón.
Ya que Taylor Swift confesó estar cansada, asegurando que necesita tomarse un tiempo, después de dos años de grandes presentaciones alrededor del mundo.
“Voy a ser muy honesta contigo, estoy muy cansada”, expresó Taylor Swift al descartar la gira por The Life of a Showgirl.
Así como Taylor Swift dijo sentir este cansancio al pensar en otra gira, debido que de hacer otro The Eras Tour lo quiera hacer bien.
“Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo, porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”.Taylor Swift
Y por lo que Taylor Swift aclaró que en un futuro no descarta en volver a salir de gira por el mundo.
Además de que la cantante Taylor Swift aseguró que su estado físico es estable, al reconocer el desgaste que implicó hacer el The Eras Tour, pues con humor señaló que sus “articulaciones están bien”.
Asimismo, Taylor Swift expresó estar feliz de poder volver a tener un tiempo de calma, el volver a sus pasatiempos, algo que había dejado de lado debido a lo exigente de gira de The Eras Tour.