Luego de una entrevista con Melo Montoya, la cual tenía la intención de conocer más de El Abelito, el influencer comenzó a ser señalado de lavado de dinero por declarar que tiene un bar, una mansión y la constructora Abelux.

Usuarios de redes sociales no se explican cómo, en tan poco tiempo de ser una figura pública, El Abelito tenga la constructora Abelux, pues no son negocios que se puedan desarrollar de la noche a la mañana.

¿Qué es Abelux?

De acuerdo con la entrevista de El Abelito, Abelux es una constructora que destaca por tener un enfoque principal en la inclusión, así como el desarrollo estético y funcional de las viviendas.

Según El Abelito, Abelux se dedica tanto a la construcción desde cero como a la remodelación de espacios, buscando que estos sean verdaderamente funcionales y estéticos para personas con discapacidad y necesidades diferentes.

Es decir, adaptan los diseños para personas que usan silla de ruedas, personas con movilidad reducida o que no se puede mover de sus camas, así como aquellas de talla baja como Abel Sáenz.

Supuestamente, Abelux surge de la fusión de varias empresas de construcción que cuentan con una trayectoria de entre 20 y 30 años en el mercado, habiendo trabajado previamente con marcas globales como Chrysler y McDonald’s.

Abelux ya tiene varios proyectos, aunque El Abelito la acaba de presentar

Aunque es un lanzamiento reciente, El Abelito y Abelux ya están trabajando en proyectos de departamentos en Vallarta, hospitales en Honduras y tres casas en la Ciudad de México.

De hecho, uno de los proyectos de Abelux es la misma casa de Abel Sáenz, que por lo que muestra en redes sociales, será un edificio de varios pisos, totalmente equipado y con alberca.

Además, señaló que en el futuro espera adaptar no solo viviendas particulares, sino también espacios públicos y comerciales, como aeropuertos y foros de grabación, para que sean accesibles para todos.

Si bien gente en redes sociales se sigue preguntando de dónde viene todo el dinero que El Abelito genera para conseguir sus negocios —incluyendo la constructora Abelux— hasta el momento las autoridades no han señalado algún ilícito.