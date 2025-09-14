Wendy Guevara de 32 años de edad, interpretará a Doña Inés en el “El Tenorio Cómico”, y se revela que sus suplentes serán Ninel Conde y Karina Torres.

Algo que nadie veía venir era que Ninel Conde de 48 años de edad, se convirtiera en suplente de Wendy Guevara junto con Karina Torres de 35 años de edad.

Pues ahora Wendy Guevara tendrá el papel de Doña Inés en “El Tenorio Cómico”, lo cual ha generado gran expectativa entre sus seguidores y el público.

Cabe recordar que el personaje de Doña Inés de “El Tenorio Cómico”, es asociado con ingenuidad y pureza, por lo que el carisma y personalidad de Wendy Guevara prometen darle un giro fresco.

Sorprende que Ninel Conde y Karina Torres sean suplentes de Wendy Guevara en “El Tenorio Cómico”

Tras anunciarse a los integrantes de “El Tenorio Cómico”, se confirmó que Wendy Guevara estará interpretando a Doña Inés, siendo sus suplentes Ninel Conde y Karina Torres.

Esto ha sorprendido a muchos usuarios, pues recuerdan que Ninel Conde tiene formación de actriz; no obstante, Wendy Guevara se ha convertido en una de las influencers más queridas de México.

Esto aunado a que Ninel Conde recientemente fue criticada por asegurar que Wendy Guevara no era una mujer.

Por otro lado, los usuarios y fans de Wendy Guevara también aplauden que Karina Torres esté involucrada en “El Tenorio Cómico”, pues al igual que su amiga, ella se ha convertido en una de las figuras más influyentes y queridas de las redes sociales.