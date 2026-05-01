El Palacio de los Deportes recibe hoy viernes 1 de mayo a la cantante neozelandesa, Lorde en concierto para la CDMX.

Y para los que ya tienen sus boletos, a continuación de dejamos todos los detalles de horario y hora en la que termina el concierto de Lorde en el Palacio de los Deportes:

Apertura de puertas: 6:00 de la noche

Hora del concierto: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Erika de Casier

Setlist de canciones: Aproximadamente 24 temas en vivo

Duración: Se estima 2 hora de música

Hora en la que termina el concierto: Alrededor de las 10:00 de la noche

Lorde (Lorde )

Ultrasound Tour de Lorde llega al Palacio de los Deportes

Lorde está de regreso a México con su Ultrasound Tour con único concierto para la CDMX hoy 1 de abril en el Palacio de los Deportes.

Concierto de Lorde que tendrá sus mejores éxitos, así como lo más nuevo de su música con su cuarto álbum de estudio, Virgin.

Recuerda que el Palacio de los Deportes es el recinto ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Ya tienes todo lo que debes tomar en cuenta para disfrutar como se debe de Lorde en el Palacio de los Deportes.