Dua Lipa y Callum Turner se casaron el pasado 30 de mayo de 2026 en una ceremonia privada en el Old Marylebone Town Hall de Londres en donde la cantante lució un elegante traje blanco de Schiaparelli inspirado en el icónico look de Bianca Jagger en 1971.

Dua Lipa y Callum Turner llevaba meses generando rumores de boda, por lo que optaron por una celebración íntima en Reino Unido antes de la gran fiesta que se llevará a cabo en Sicilia, Italia; fuentes cercanas confirmaron que el enlace legal se realizó el sábado con solo familiares y amigos cercanos.

Dua Lipa y Callum Turner se casan sorpresivamente en boda íntima en Londres

Dua Lipa, cantante británica de 30 años y Callum Turner, actor de 36 conocido por su papel en Fantastic Beasts y favorito para interpretar al próximo James Bond, se dieron el “sí, acepto” en una ceremonia privada en el Old Marylebone Town Hall, rodeados solo de un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos.

DUA LIPA IS OFFICIALLY MARRIED, OH MY GOD 😭❤️ pic.twitter.com/Hcfe15llm7 — dua lipa crave (@addictionlipa) May 31, 2026

La pareja, que inició su relación en 2024 tras conectar por el libro Trust y se comprometió el verano pasado, optó por una boda low-key antes de la gran fiesta que planean en Italia en Villa Valguarnera en Bagheria, cerca de Palermo, del 5 al 7 de junio.

La histórica mansión, famosa por aparecer en “El Gatopardo”, será el escenario de una fiesta de tres días que originalmente estaba planeada para septiembre, pero fue adelantada.

Dua Lipa, de origen albanés y gran admiradora de la cultura italiana, eligió Sicilia por su conexión emocional con Callum Turner y el deseo de una boda con sabor mediterráneo. La villa, patrimonio histórico, ofrece un entorno de lujo con jardines impresionantes y vistas al mar, ideal para una celebración de alto perfil.

A surprise wedding, but a completely expected fashion moment.



Dua Lipa & Callum Turner tie the knot in London. Lipa wears a custom Schiaparelli Couture ivory skirt suit by Daniel Roseberry, nodding to Bianca Jagger’s iconic 1971 look, while Turner opts for Ferragamo tailoring pic.twitter.com/00YMFSNo3C — art8amby (@art8amby) May 31, 2026

El look nupcial de Dua Lipa conquistó las redes sociales

Tras revelarse la noticia de que Dua Lipa y Callum Turner se habían casado en Londres, las fotos de la pareja no tardaron en aparecer pese a que se celebró la boda en un ambiente muy privado y familiar.

Dua Lipa deslumbró con un traje de falda marfil custom made de Schiaparelli Couture diseñado por Daniel Roseberry, un conjunto inspirado en el icónico look de Bianca Jagger en su boda con Mick Jagger en 1971.

🚨Spectacular Dua Lipa today, as she married Callum Turner in London, wearing a chic white look reminiscent of Bianca Jagger’s 1971 wedding style



Now all eyes turn to Italy, where the celebrations will continue at the magical Villa Valguarnera near Palermo, Sicily, from June 5–7 https://t.co/Nej0mSIOwR pic.twitter.com/wR5WY0kg50 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) May 31, 2026

El traje de Dua Lipa incluyó blazer entallado con botones dorados personalizados, falda asimétrica con bustier blush y detalles de encaje, complementado con un sombrero de ala ancha de Stephen Jones, guantes satinados y tacones Christian Louboutin.

Callum Turner lució elegante con un traje a medida azul marino de Ferragamo, y al salir del registro civil, los recién casados fueron recibidos con lluvia de confetti y sonrisas radiantes mientras abordaban un clásico taxi negro londinense.

La noticia tomó por sorpresa a fans y medios, ya que la pareja había mantenido un perfil bajo y, como se dio a conocer, la celebración legal en Londres de Dua Lipa y Callum Turner será seguida por una lujosa fiesta de tres días en Palermo, Sicilia, con una lista estelar de invitados y posibles presentaciones musicales.