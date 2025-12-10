Santa Fe Klan -de 26 años de edad- colaboró en la canción oficial del Mundial 2026 junto a Belinda y Los Ángeles Azules.

“Esa es para el Mundial. Creo que es para el disco de la FIFA. Es una cumbia con Belinda y los Ángeles Azules, no sé bien cuándo vaya a salir o quién la vaya a sacar” Santa Fe Klan

En un reciente encuentro con la prensa, Santa Fe Klan reveló que ya está lista la canción oficial del Mundial 2026 que tendrá toques de cumbia y pop.

Santa Fe Kali, Belinda y Los Ángeles Azules lanzarán la canción oficial del Mundial 2026

Durante la promoción de su último álbum, Baile Cholo, Santa Fe Klan mencionó que trabajó con Belinda y Los Ángeles Azules para una canción para el Mundial 2026.

El cantante narra que escribió y prestó su voz para la canción, pero desconoce la fecha de estreno de la melodía.

Santa Fe Klan (Santa Fe Klan Instagram @santa_fe_klan_473)

Santa Fe Klan adelantó que la canción es parte de un disco de la FIFA y es una cumbia combinada con su estilo urbano y el pop que caracteriza a Belinda.

El rapero tuvo un encuentro con Belinda y le cuestionó cuándo va salir esta canción, pero la cantante también desconoce la fecha de estreno.

“Ayer vi a la Belinda y le dije: ‘¿Qué onda con la rola? ¿Cuándo sale o qué?’ Pro hay que esperar. Quedó chida, es una cumbia también" Santa Fe Klan

Santa Fe Klan asegura que la canción “quedó chida” y que muchos podrían creer que es una canción de amor.

Pero en realidad, es una canción dedicada al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, la más deseada por los países que participan en el Mundial 2026.

Belinda (Instagram/@belindapop)

México apostó por la cumbia para la canción oficial del Mundial 2026

Una de las sedes del Mundial 2026 será México y ya preparó su canción oficial, una cumbia con toques de rap y pop.

La canción tendrá la colaboración de exponentes de cada uno de estos géneros, aprovechando la trayectoria de Belinda, Los Ángeles Azules y Santa Fe Klan.

Cada Mundial tiene una canción que la caracteriza y se han convertido en grandes éxitos como:

“La copa de la vida” de Ricky Martin

“The time of Our Lives” de Il Divo y Toni Braxton

“Waka Waka” de Shakira

“We are One” de Pitbull y Jennifer López