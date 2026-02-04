Paté de Fuá regresa a la ciudad que los vio nacer con un concierto en la CDMX tras una primera visita en 2025.

La agrupación se reencontrará con sus fans el próximo miércoles 22 de abril de 2026 en el Teatro Metropólitan.

Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan: preventa y venta de boletos

La venta de boletos se realizará por medio de Ticketmaster y las taquillas del Teatro Metropólitan en dos fases:

Preventa Banamex: martes 3 de febrero

Venta general: miércoles 4 de febrero

Para tarjetahabientes Banamex que adquieran sus entradas en la fase de preventa, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.

Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan (Instagram | @patedefua)

Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan: cuánto cuestan los boletos

En Ticketmaster ya se encuentra liberado el mapa del Teatro Metropólitan con los asientos disponibles para el concierto de Paté de Fuá.

De acuerdo con la página, los rangos de precios entre los boletos son:

VIP: Mil 612 pesos

Sección A: Mil 364 pesos

Sección AA: Mil 295 pesos

Sección B: Mil 543 pesos

Sección BB: 868 pesos

Sección C: 954 pesos y 75 centavos

Sección D: 682 pesos

Sección E: 558 pesos

Paté de Fuá (Instagram | @patedefua)

Este concierto de Paté de Fuá forma parte de su gira por el 20 aniversario desde su primera aparición en la industria musical.

Con grandes éxitos como “Celoso y desubicado”, “el fantasma enamorado”, “La canción de Linyera”, “Vamos a morir” y “Mi corazón”, Paté de Fuá se ha conservado como una de las bandas más emblemáticas de la escena.