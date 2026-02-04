Paté de Fuá regresa a la ciudad que los vio nacer con un concierto en la CDMX tras una primera visita en 2025.
La agrupación se reencontrará con sus fans el próximo miércoles 22 de abril de 2026 en el Teatro Metropólitan.
Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan: preventa y venta de boletos
La venta de boletos se realizará por medio de Ticketmaster y las taquillas del Teatro Metropólitan en dos fases:
- Preventa Banamex: martes 3 de febrero
- Venta general: miércoles 4 de febrero
Para tarjetahabientes Banamex que adquieran sus entradas en la fase de preventa, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.
Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan: cuánto cuestan los boletos
En Ticketmaster ya se encuentra liberado el mapa del Teatro Metropólitan con los asientos disponibles para el concierto de Paté de Fuá.
De acuerdo con la página, los rangos de precios entre los boletos son:
- VIP: Mil 612 pesos
- Sección A: Mil 364 pesos
- Sección AA: Mil 295 pesos
- Sección B: Mil 543 pesos
- Sección BB: 868 pesos
- Sección C: 954 pesos y 75 centavos
- Sección D: 682 pesos
- Sección E: 558 pesos
Este concierto de Paté de Fuá forma parte de su gira por el 20 aniversario desde su primera aparición en la industria musical.
Con grandes éxitos como “Celoso y desubicado”, “el fantasma enamorado”, “La canción de Linyera”, “Vamos a morir” y “Mi corazón”, Paté de Fuá se ha conservado como una de las bandas más emblemáticas de la escena.