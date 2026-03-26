Tras años de que se rumorara rivalidad entre Denisse Guerrero y María Daniela y su Sonido Lasser, las cantantes respondieron sacando una nueva versión de “Pobre Estúpida”.

A más de 20 años del estreno de “Pobre Estúpida”, las cantantes mexicanas decidieron romper con la rivalidad que les crearon por ser icónicos del electropop.

Denisse Guerrero y María Daniela anuncian remix de “Pobre Estúpida”

Para romper con veinte años de rumores sobre una rivalidad entre Denisse Guerrero de 45 años de edad, y María Daniela Azpiazu Tamayo y Emilio Acevedo, o bien, María Daniela y su Sonido Lasser, anunciaron un remix muy esperado.

Desde semanas antes, María Daniela y su Sonido Lasser habían anunciado que pronto lanzarían una nueva versión de “Pobre Estúpida”, uno de sus hits de los 2000.

Ahora, el 25 de marzo de 2026 se anunció oficialmente el remix de “Pobre Estúpida” de María Daniela junto a Denisse Guerrero, la integrante de Belanova.

“Los rumores eran ciertos…” fue la forma en que anunciaron la nueva versión donde jugaron con el nombre “Pobre Estúpida” y añadieron el “(Amigas y Rivales Mix)” haciendo énfasis en la rivalidad que les crearon por años.

Los rumores eran ciertos...



Pobre Estúpida (Amigas y Rivales Mix) ft. Denisse Guerrero. Estreno 27 de marzo en todas las plataformas.



Quieres ser de los primeros en escucharlo? Dale presave en:https://t.co/irTs86MxkX pic.twitter.com/K9aIYrjcoy — Maria Daniela y su Sonido Lasser (@mdsonidolasser) March 25, 2026

¿Cuándo se estrena la nueva versión de “Pobre Estúpida”? La cuenta regresiva comienza

María Daniela y Denisse Guerrero anunciaron el remix de “Pobre Estúpida” que ya puede ser pre-guardado en las plataformas de música para el estreno el 27 de marzo de 2026.

Según la información difundida, estas son las plataformas que tendrán el pre-save:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

YouTube Music

Deezer

iTunes Store

Pre-save de remix de "Pobre Estúpida (Amigas y Rivales mix)". (Captura de pantalla/onerpm.link)

Por otra parte, el adelanto muestra que el video con la nueva versión de “Pobre Estúpida” tendrá la participación de Denisse Guerrero y María Daniela con actuaciones como rivales reales.