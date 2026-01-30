Se anunció que Black Coffee estará en Teotihuacán. Te contamos cuándo es y cuánto cuesta ir al concierto.

El DJ y productor sudafricano Black Coffee- de 49 años de edad- dará un concierto en las pirámides de Teotihuacán, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Cuándo es el concierto de Black Coffee en Teotihuacán?

A través de redes sociales, Nkosinathi Innocent Maphumulo, mejor conocido como Black Coffe, confirmó su concierto en Teotihuacán.

La cita para ver al reconocido DJ es el sábado 18 de abril 2026, a partir de las 4:00 de la tarde.

Black Coffee en Teotihuacan: cuándo es y cuánto cuesta ir al concierto (@realblackcoffee / Instagram)

Además de Black Coffe, se indicó que más artistas serán anunciados para el evento inmersivo que se prolongará hasta el amanecer del 19 de abril.

De acuerdo con algunos reportes, la logística del show pretende respetar las normativas de cuidado que requiere la zona arqueológica.

La presentación en vivo Black Coffee ha generado expectativas, ya que el DJ sudafricano ha dado conciertos importantes en Tulum y Miami .

¿Cuánto cuesta ir al concierto de Black Coffee en Teotihuacán?

Este viernes 30 de enero se liberó la venta de boletos para el concierto de Black Coffee en Teotihuacán.

Las entradas se pueden comprar en el sitio: https://get-in.com/en/blackcoffeecdmx

El costo de los boletos es el siguiente para las fases que aún quedan disponibles:

Fase 3 - Admisión general: 2 mil 999 pesos

Last Call - Admisión genera: 3 mil 499 pesos

Fase 3 VIP: 4 mil 999 pesos

Last Call VIP - 5 mil 999 pesos