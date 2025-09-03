El Lunario será el reciento que estará recibiendo en concierto a Los Kumbia y Pee Wee para recordar sus mejores temas.

Así que fans de Los Kumbia y Pee Wee les traemos todos los detalles desde el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en Lunario de la CDMX.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver en el Lunario a Los Kumbia y Pee Wee en concierto

No te quedes sin ver a Los Kumbia y Pee Wee en concierto en su única fecha para el Lunario, pues te dejamos a continuación todos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el show en vivo:

Fecha: 7 de noviembre 2025

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin invitados previos

Preventa Banamex: 5 de septiembre 2025 arranca a las 11:00 am

Venta general: A partir del 6 de septiembre 2025 a las 11:00 de la mañana

Precio de boletos: Aún sin revelarse costos oficiales

¡Los Kumbia + Peewee al Lunario del Auditorio Nacional este 7 de noviembre! 🔥🔥#PreventaBanamex: 5 de septiembre.

Los Kumbia y Pee We llegan al Lunario del Auditorio Nacional en concierto desde la CDMX

Los Kumbia y Pee We, las cuatro voces originales que marcaron a toda una generación en la cumbia vuelven en concierto desde el Lunario:

Pee Wee de 36 años de edad

Rokemd -se desconoce su edad-

Ricky Rick de 42 años de edad

HD Memo -se desconoce su edad-

Para los fans, la preventa de boletos tiene beneficios en la compra a 3 meses sin intereses para tarjetahabiente Banamex y siempre y cuando sean compras mayores a los 3 mil pesos.

Pese a desconocerse el precio de boletos para ver a Los Kumbia y Pee We, ya se conoce la distribución de lugares siento de la siguiente manera:

General

Barra

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.