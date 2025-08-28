El cantautor brasileño de 84 años de edad, Roberto Carlos regresa en concierto a México para verlo en la Arena CDMX.
Así que prepárate para ver a Roberto Carlos en la Arena CDMX, pues te tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto.
Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX
El máximo exponente de la música romántica, Roberto Carlos llega a la Arena CDMX en concierto, por lo que a continuación encontrarás el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su show en vivo:
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Hora: 8:30 de la noche en punto
- Telonero: Sin invitado previo
- Venta de boletos: A partir del 1 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana
- Boletera: Superboletos
- Precio de boletos: Aún sin revelarse
Roberto Carlos regresa a la Arena CDMX en concierto
La Arena CDMX es el recinto para presenciar el regreso del cantante brasileño Roberto Carlos en concierto.
Concierto del intérprete Roberto Carlos que forma parte de la gira Tour México 2026 para deleitar a sus fans con sus mejores temas en vivo.
Pese a que aún se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución de localidades para el concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX sea la siguiente:
- VIP
- Zona Elektra
- Rojo
- Zona Mercado Libre
- Amarillo
- Zona Zapata
- Zona Toyota
- Zona Pepsi
- Zona Boing
- Zona Meg
- Zona Banco
- Azteca Verde
- Zona Miniso
- Zona Mccormick
- Personas con discapacidad
- Aqua
- Sp Platino Vl
- Sp Oro Vl
- Sp Platino
- Sp Oro
- Morado
- Celeste
- Gris
- Gris Vl
- Café
- Café Vl
- Rosa
- Rosa Vl
Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.