El cantautor brasileño de 84 años de edad, Roberto Carlos regresa en concierto a México para verlo en la Arena CDMX.

Así que prepárate para ver a Roberto Carlos en la Arena CDMX, pues te tenemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su concierto.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX

El máximo exponente de la música romántica, Roberto Carlos llega a la Arena CDMX en concierto, por lo que a continuación encontrarás el precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es su show en vivo:

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Hora: 8:30 de la noche en punto

Telonero: Sin invitado previo

Venta de boletos: A partir del 1 de septiembre a partir de las 10:00 de la mañana

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Aún sin revelarse

El máximo exponente de la música romántica, @RobertoCarlos, regresa a la Ciudad de México para transportarnos en un viaje lleno éxitos. 🎤🎶



📅 14 de marzo de 2026 en la #ArenaCDMX



🎟 Venta de boletos a partir del 1 de septiembre en: https://t.co/RmX8TYJ13W pic.twitter.com/w5l6nIufkY — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) August 28, 2025

La Arena CDMX es el recinto para presenciar el regreso del cantante brasileño Roberto Carlos en concierto.

Concierto del intérprete Roberto Carlos que forma parte de la gira Tour México 2026 para deleitar a sus fans con sus mejores temas en vivo.

Pese a que aún se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución de localidades para el concierto de Roberto Carlos en la Arena CDMX sea la siguiente:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.