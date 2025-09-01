El cantante puertorriqueño de 48 años de edad, Llandel Veguilla Malavé, mejor conocido solo como Yandel traerá su reggaetón a México pero con concierto sinfónico desde el Auditorio Nacional.

Concierto de Yandel en el Auditorio Nacional del cual ya te tenemos los detalles de , para que no te lo pierdas de ver en vivo al puertorriqueño en la CDMX.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto de Yandel sinfónico en el Auditorio Nacional de CDMX

No te quedes fuera que a continuación te traemos todos los detalles desde precio de boletos, fecha de preventa y cuándo es el concierto en el Auditorio Nacional de Yandel sinfónico:

Fecha: 31 de enero 2026

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Preventa Banamex: 3 de septiembre de 2025 arrancando a las 11:00 am

Venta general de boletos y taquillas del Auditorio Nacional: 4 de septiembre 2025 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse de manera oficial

¡Prepárate para escuchar a Yandel como nunca antes! 🔥 Nos vemos este 31 de enero en el Auditorio Nacional🎻 #PreventaBanamex: 3 de septiembre.

Venta general a partir del 4 de septiembre. pic.twitter.com/GZX3oLcbuk — Ocesa Total (@ocesa_total) September 1, 2025

Yandel sinfónico se presenta con concierto especial en el Auditorio Nacional de CDMX

El reggaetón como nunca lo has escuchado llega con concierto de Yandel sinfónico al Auditorio Nacional de CDMX.

Esto como parte de Sinfónico Tour, la gira de conciertos de Yandel y que promete una experiencia sin igual.

Pese a que no se han revelado los precios de boleto para el concierto de Yandel sinfónico, ya se conoce el tipo de localidades, las cuáles serán:

VIP

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta Al

Luneta B

Luneta C

Balcón Al

Balcón B

Balcón C

Piso 1 A

Piso 1 B

Piso 1 C

Piso 1 D

Piso 2 A

Piso 2 B

Piso 2 C

Piso 2 D

Auditorio Nacional (Auditorio Nacional)

Para los fans de Yandel, la preventa de boletos tiene beneficios en la compra a 3 meses sin intereses para tarjetahabiente Banamex y siempre y cuando sean compras mayores a los 3 mil pesos.

Recuerda que el Auditorio Nacional es el recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas son la Línea 7.

Así que ya tienes todo para adquirir tus boletos para el concierto de Yandel en el Auditorio Nacional.