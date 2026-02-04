Prepárate para la Listening Party de Kenia Os, acá el precio de boletos, fecha y preventa en el Palacio de los Deportes.
Kenia Os- de 26 años de edad- presentará su nuevo álbum K de Karma en un evento especial en la CDMX.
Precio de boletos de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes
El precio de los boletos de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes, no ha sido revelado.
No obstante, se espera que el costo de las entradas sea de entre 550 a 2 mil pesos, todo dependerá de la zona que se elija.
Hay que tomar en cuenta que se trata de un evento especial en el que Kenia Os escuchará su nuevo álbum junto a todos los Keninis.
Fecha de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes
La Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes ya confirmó su fecha y horarios:
- Fecha: 19 de marzo 2026
- Hora: 8:00 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
- Fin del evento: 10:00 de la noche
¿Cuándo es la preventa de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes?
Los boletos para la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes se podrán conseguir en Ticketmaster.
Ocesa anunció que la preventa de boletos para el evento de Kenia Os será de la siguiente manera:
- Preventa Banamex: jueves 5 de febrero 2026, a partir de las 11:00 de la mañana
- Venta general: viernes 6 de febrero 2026, a partir de las 11:00 de la mañana
Clientes con tarjeta Banamex podrán diferir sus boletos con hasta 3 meses sin intereses en comprar a partir de los 3 mil pesos.