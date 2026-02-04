Prepárate para la Listening Party de Kenia Os, acá el precio de boletos, fecha y preventa en el Palacio de los Deportes.

Kenia Os- de 26 años de edad- presentará su nuevo álbum K de Karma en un evento especial en la CDMX.

Precio de boletos de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes

El precio de los boletos de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes, no ha sido revelado.

No obstante, se espera que el costo de las entradas sea de entre 550 a 2 mil pesos, todo dependerá de la zona que se elija.

Hay que tomar en cuenta que se trata de un evento especial en el que Kenia Os escuchará su nuevo álbum junto a todos los Keninis.

Kenia Os (Kenia Os 'X' @keniaos)

Fecha de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes

La Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes ya confirmó su fecha y horarios:

Fecha: 19 de marzo 2026

Hora: 8:00 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Fin del evento: 10:00 de la noche

Kenia Os (@keniaos / Instagram)

¿Cuándo es la preventa de la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes?

Los boletos para la Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes se podrán conseguir en Ticketmaster.

Ocesa anunció que la preventa de boletos para el evento de Kenia Os será de la siguiente manera:

Preventa Banamex: jueves 5 de febrero 2026, a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general: viernes 6 de febrero 2026, a partir de las 11:00 de la mañana

Clientes con tarjeta Banamex podrán diferir sus boletos con hasta 3 meses sin intereses en comprar a partir de los 3 mil pesos.