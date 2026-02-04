Como parte del Vans Warped Tour 2026, se ha anunciado un show pop-up exclusivo para el domingo 15 de febrero en CDMX.
La cita es en House of Vans México, tienda oficial de Vans ubicada en Rubens 6, San Juan, Benito Juárez.
El acceso será limitado, por lo que será necesario un registro previo para ser de los pocos afortunados en este evento exclusivo.
Registro paso a paso para evento de Vans Warped Tour 2026
Para registrarte a Vans Warped Tour 2026, lo primero que tienes que hacer es ir a las redes oficiales y buscar la publicación del show pop-up exclusivo.Ahí encontrarás un link que te llevará a una página de registro del Vans Warped Tour 2026 donde tendrás que llenar los siguientes datos:
- Nombres
- Apellidos
- Correo electrónico
Una vez completados estos campos, deberás confirmar algunas preferencias, como que te contacten por el correo registrado, compartir la data con terceros y aceptar los términos, condiciones y el aviso de privacidad.
Cuando el registro sea completado, ya solo restará esperar información de primera mano de Vans Warped Tour 2026 y del show pop-up exclusivo.
Primeras bandas confirmadas para el Vans Warped Tour 2026
Como parte de la incertidumbre que ha generado la llegada del Vans Warped Tour a México, la organización ha revelado ya a las primeras bandas confirmadas:
- Atreyu
- Girlfriends
- Glassjaw
- Papa Roach
- Jimmy Eat World
- Movements
- New Found Glory
- The Story So Far
- The Starting Line
- Winona Fighter
El Vans Warped Tour 2026 tendrá lugar los próximos 12 y 23 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.