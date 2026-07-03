Airbag ofrecerá concierto en el Pepsi Center. Acá el precio de boletos, fecha y preventa.

La banda argentina, Airbag, vuelve a México como parte de su gira El Club de la Pelea II.

Precio de boletos para Airbag en el Pepsi Center

Los boletos para el concierto de Airbag en el Pepsi Center tendrán este precio:

Banamex VIP: 3 mil 100 pesos

General: 1, 736 pesos

Box Superior: 1, 240 pesos

Sección C: 992 pesos

PCD: 1, 116 pesos

Airbag (Airbag Oficial / Facebook)

Fecha del concierto de Airbag en el Pepsi Center

De acuerdo con Ocesa, este será la fecha y horario que tendrá la presentación en el Pepsi Center de Airbag:

Fecha de concierto: sábado 17 de octubre 2026

Horario: 8:00 de la noche

Duración aproximada: 2 horas

Telonero: sin confirmar

Luego de su exitoso tour El Club de la Pelea I, Airbag presenta la segunda parte.

Se trata de un show que promete ser más intenso y con más rock. La gira toma el nombre de su nuevo álbum que será lanzado próximamente.

Con más de 20 años de carrera, Airbag es una de las bandas argentinas más importantes que existen hoy en día, por lo que hay altas expectativas en su regreso a México.

Airbag (Airbag Oficial / Facebook)

Preventa de boletos para Airbag en el Pepsi Center

La preventa de boletos para el concierto de Airbag en el Pepsi Center será vía Ticketmaster de la siguiente manera:

Preventa Banamex: lunes 6 de julio 2026 a partir de las 11:00 de la mañana

Venta general: martes 7 julio 2026 a partir de las 11:00 de la mañana