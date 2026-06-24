El concierto de la banda surcoreana, BOYNEXTDOOR en la Arena CDMX el próximo 24 de noviembre, confirma que tendrá paquetes VIP para una mejor experiencia con sus fans, las ONEDOOR.

Por lo que serán 2 paquetes VIP de BOYNEXTDOOR en sus concierto con lo siguientes precios:

Paquete VIP 1: One Package con un precio de 6 mil 657 pesos Paquete VIP 2: Only Package con un precio de 4 mil 461 pesos

La venta de los paquetes VIP de BOYNEXTDOOR comenzarán con preventa Weverse este 24 de junio a partir de las 4:00 de la tarde, mientras que la venta general arrancará el 26 de junio en el mismo horario.

Beneficios qué incluye los paquetes VIP de BOYNEXTDOOR

Los paquetes VIP de BOYNEXTDOOR incluyen distintos beneficios cada uno, en esta ocasión uno de los grandes atractivos será que se tendrán sound check con el artista.

Además de una sesión de preguntas y respuestas con BOYNEXTDOOR, lo que representa una oportunidad para las ONEDOOR de tener de cerca a los integrantes de la agrupación del k-pop.

Con ello, los beneficios qué incluye el paquete VIP 1: One Package con un precio de 6 mil 657 pesos de BOYNEXTDOOR son:

Acceso anticipado al recinto

Preshow Soundcheck + sesión de preguntas y respuestas (Q&A).

Post Show Hi-Bye

Oportunidad de comprar mercancía oficial antes que el público general

Regalo conmemorativo de la gira VIP

Laminado y lanyard VIP

Paquetes VIP de BOYNEXTDOOR: precio, beneficios y qué incluye (Superboletos )

Mientras que el paquete VIP 2: Only Package de un precio de 4 mil 461 pesos incluye esto beneficios para los fans:

Segundo acceso anticipado al recinto

Preshow Soundcheck + sesión de preguntas y respuestas (Q&A)

Oportunidad de comprar mercancía oficial antes que el público general

Regalo conmemorativo de la gira VIP

Laminado y lanyard VIP