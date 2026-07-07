Ocesa emitió un comunicado informanco el cambio de fecha para los conciertos de More Juice Fest al domingo 13 de septiembre de 2026.

Originalmente, el festival musical estaba contemplado para este sábado 25 de julio en el Pepsi Center de la CDMX. Y aunque la sede permanece, los organizadores explicaron los motivos detrás del cambio de fecha.

Cambio de fecha de More Juice Fest por motivos de logística

La organización de More Juice Fest extendió una disculpa a los fans que esperaban el festival a finales de este mes.

Sin embargo, dejaron en claro el cambio de fecha busca mejorar la experiencia del festival y favorecer a los artistas, al público y a los colaboradores del evento.

En pocas palabras, More Juice Fest busca entregar una edición que esté a las expectativas de sus fans.

Estamos convencidos de que esta nueva fecha representa una gran oportunidad para que More Juice Fest siga creciendo y entregando una experiencia memorable. More Juice Fest

More Juice Fest, comunicado (Ocesa)

More Juice Fest en el Pepsi Center: cartel oficial y precio de los boletos

Como se informa en el comunicado, los boletos adquiridos para el 25 de julio seguirán siendo válidos para la nueva fecha del More Juice Fest.

Sin embargo, para quienes lo deseen habrá remmbolso de dinero através de Ticketmaster México.

En la página oficial de la boletera todavía es posible adquir entradas a los siguientes precios:

General A de pie: 1,488 pesos

General B de pie: 992 pesos

C1: 1,612 pesos

C2: 1,612 pesos

C3: 1,612 pesos

Por otra parte, el cartel oficial de More Juice Fest del 13 de septiembre está conformado por:

Tino el Pinguino

Simpson Ahuevo

Robot 95

Los Muchachos

Go-golden Junk