Tras los rumores y las expectativas entre fans, Elton John confirma su gira Farewell to México con conciertos en el Estadio Banorte de la CDMX.

“Me emociona anunciar que ofreceré dos conciertos en el Estadio Banorte”, precisó el intérprete británico Elton John, tras 14 años de ausencia de los escenarios mexicanos.

Así que presta atención que te dejamos todos los detalles desde fechas, boletos y todo sobre Farewell to Mexico de Elton John en el Estadio Banorte.

Fechas, boletos y todo del regreso de Elton John a México en el Estadio Banorte

Elton John regresa a nuestro país con Farewell to Mexico con dos fechas en concierto para el Estadio Banorte; los detalles de boletos a continuación:

Fechas: Viernes 2 y sábado 3 de octubre 2026

Sede: Estadio Banorte

Telonero: Sin detalles

Preventa Banorte: Del 13 a 14 de julio 2026 desde las 12:00 de la tarde

Preventa fans Rocket Club: A partir del 15 de julio 2026 a las 12:00 del día

Venta General: Desde el 16 de julio 2026 a partir del mediodía

Boletera: Superboletos

Precio de boletos: Rangos de los 990 pesos a los 16 mil pesos, más cargos

Elton John llega al Estadio Banorte: fechas, boletos y todo sobre Farewell to Mexico (Elton John )

¿Cómo acceder a la preventa fans Rocket Club para conciertos de Elton John en el Estadio Banorte?

Para acceder a la preventa Rocket Club exclusiva y anticipada para fans de Elton John para los conciertos en el Estadio Banorte será muy fácil, siguiendo estos pasos:

Entrar a https://www.eltonjohn.com/rocket-club#sign-up Registrarse con nombre y correo electrónico. Aceptar los términos y condiciones. Confirmar la suscripción

Con estos pasos ya estarás listo para ser parte de la preventa Rocket Club para conciertos de Elton John en el Estadio Banorte. Te recordamos que deberás estar atento a tu correo para indicaciones.