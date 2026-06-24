La cantautora británica - brasileña, Liana Flores llega por primera vez a México con concierto íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que prepárate para disfrutar de su música folk, que a continuación encontrarás todos los detalles y precio de boletos para el concierto de Liana Flores en el Lunario del Auditorio Nacional:

Fecha: Martes 3 de noviembre 2026

Sede: Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Temachii

Preventa Banamex: 25 de junio 2026 a las 11:00 am

Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: 26 de junio a las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precios de boletos: Aún sin revelarse

Liana Flores: precio de boletos para su concierto en el Lunario del Auditorio Nacional (Ocesa )

Autumn Tour 2026 de Liana Flores llega a México

La gira de concierto Autumn Tour 2026 de Liana Flores llega a México con único concierto en el Lunario del Auditorio Nacional.

Concierto con el que Liana Flores presenta por primera vez su música en vivo para su público mexicano, además de su peculiar folk y su fusión de ritmos como el sunshine pop, la bossa nova y el psych folk

Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.