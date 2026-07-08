Rebe Cats tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan y a continuación te decimos el precio de los boletos, fecha y preventa.
El teatro Metropólitan tendrá una concierto de rockabilly con Rebel Cats el:
- Fecha: sábado 26 de setiembre de 2026
- Lugar: Teatro Metropólitan
- Venta: ya disponible
- Boletera: Ticketmaster y taquillas del Teatro Metropólitan
- Teloneros: Vincent Van Rock Trío y Ritalín Rats
Rebel Cats en el Teatro Metropólitan: precio de los boletos
Los boletos para Rebel Cats en el Teatro Metropólitan ya están disponibles en Ticketmaster y estos son los precios de los boletos:
- E1-Nivel 2: 496 pesos
- D1-Nivel 2: 620 pesos
- C2-Nivel 2: 868 pesos
- BB: 744 pesos
- B1: 930 pesos
- AA1: 1,054 pesos
- A2: 1,240 pesos
- AA3: 1,054 pesos
- VIP: 1,488 pesos
Recuerda que los boletos tienes recargos al final de la compra en Ticketmaster y clientes Banamex tienen 3 meses sin intereses.
Rebel Cats presentará su nuevo álbum “Palomitas y películas de terror” en su concierto en el Teatro Metropólitan y prometen una noche llena de rockabilly.
Además, Rebel Cats rendirá un homenaje a Vincent Van Rock por sus 65 años de trayectoria musical el rockabilly mexicano.
¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan? Recinto donde se va a presentar Rebel Cats
Rebel Cats se presentará en el Teatro Metropólitan en septiembre y el recinto se ubica en avenida Independencia número 90, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.
La estación del Metro más cercana al Teatro Metropólitan es Juárez de la Línea 3 o Hidalgo de la Línea 2 y 3.
Si deseas llegar por Metrobús al Teatro Metropólitan deberás bajarte en la estación Juárez de la Linea 3 o Hidalgo de la Línea 3.