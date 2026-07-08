Rebe Cats tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan y a continuación te decimos el precio de los boletos, fecha y preventa.

El teatro Metropólitan tendrá una concierto de rockabilly con Rebel Cats el:

Fecha: sábado 26 de setiembre de 2026

Lugar: Teatro Metropólitan

Venta: ya disponible

Boletera: Ticketmaster y taquillas del Teatro Metropólitan

Teloneros: Vincent Van Rock Trío y Ritalín Rats

Rebel Cats tendrá un concierto en el Teatro Metropólitan (Instagram/@rebelcatsmx)

Rebel Cats en el Teatro Metropólitan: precio de los boletos

Los boletos para Rebel Cats en el Teatro Metropólitan ya están disponibles en Ticketmaster y estos son los precios de los boletos:

E1-Nivel 2: 496 pesos

D1-Nivel 2: 620 pesos

C2-Nivel 2: 868 pesos

BB: 744 pesos

B1: 930 pesos

AA1: 1,054 pesos

A2: 1,240 pesos

AA3: 1,054 pesos

VIP: 1,488 pesos

Recuerda que los boletos tienes recargos al final de la compra en Ticketmaster y clientes Banamex tienen 3 meses sin intereses.

Rebel Cats presentará su nuevo álbum “Palomitas y películas de terror” en su concierto en el Teatro Metropólitan y prometen una noche llena de rockabilly.

Además, Rebel Cats rendirá un homenaje a Vincent Van Rock por sus 65 años de trayectoria musical el rockabilly mexicano.

Boletos para el concierto de Rebel Cats (Ticketmaster )

¿Cómo llegar al Teatro Metropólitan? Recinto donde se va a presentar Rebel Cats

Rebel Cats se presentará en el Teatro Metropólitan en septiembre y el recinto se ubica en avenida Independencia número 90, en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La estación del Metro más cercana al Teatro Metropólitan es Juárez de la Línea 3 o Hidalgo de la Línea 2 y 3.

Si deseas llegar por Metrobús al Teatro Metropólitan deberás bajarte en la estación Juárez de la Linea 3 o Hidalgo de la Línea 3.