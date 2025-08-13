La trayectoria musical de Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, fue eclipsada por problemas de salud mental.

La cantante que inició una carrera como solista tras despedirse de la agrupación, enfrentó depresión y ansiedad.

¿Quién es Amaia Montero?

Amaia Montero es una de las cantantes más reconocidas en la escena de la música en español.

La artista se dio a conocer como vocalista de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más representativos de la balada pop.

La Oreja de Van Gogh (EFE)

Amaia Montero fue su primera cantante y consiguió con la banda siete Discos de Platino y un Latin Grammy.

La voz de Amaia Montero fue una de las claves del éxito de La Oreja de Van Gogh, marcando así su gran paso a la industria musical con canciones como “Rosas”.

En 2007, Amaia Montero decidió seguir con su carrera en solitario lanzando su primer álbum “Amaia Montero”.

No obstante, la cantante padeció problemas de salud mental que la llevaron a retirarse de los escenarios.

¿Qué edad tiene Amaia Montero?

Amaia Montero nació un 26 de agosto de 1976, y en la actualidad tiene 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Amaia Montero?

Amaia Montero siempre ha sido discreta en cuanto a su amorosa, por lo que desconoce si tiene pareja.

Amaia Montero (Instagram/@amaiamonterooficial)

¿Qué signo zodiacal es Amaia Montero?

Amaia Montero pertenece al signo zodiacal Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Amaia Montero?

Por el momento, Amaia Montero no tiene hijos.

Amaia Montero (Instagram @amaiamonterooficial)

¿Qué estudió Amaia Montero?

Se conoce que Amaia Montero estudió Psicología, aunque no terminó esta carrera, ya que se dedicó a la música.

¿En qué ha trabajado Amaia Montero?

Amaia Montero ha trabajado principalmente como cantante y compositora de música pop y baladas.

Su álbum como solista, Amaia Montero, alcanzó el número 1 en España y fue nominado a los Latin Grammy.

Amaia Montero lanzó varios álbumes más, incluyendo Amaia Montero 2 (2011) y Si Dios quiere yo también (2014).

Amaia Montero (Agencia México)

Amaia Montero reaparece en redes y la llaman “ave fénix”

Amaia Montero sorprendió a sus fans con una nueva foto en Instagram después de un tiempo alejada del foco mediático.

La cantante, quien atravesó problemas de salud mental, reapareció con un semblante resplandeciente y lleno de energía

“No problem”, escribió Amaia Montero en su nueva foto de Instagram en donde se le ve con un aspecto mejorado.

Los fans de Amaia Montero no pasaron desapercibida su nueva fotografía, llenándola de mensajes de cariño.

Amaia Montero tocó fondo en su salud mental

La carrera profesional de Amaia Montero estuvo marcada por diferentes complicaciones en su salud mental.

La cantante tuvo que ser internada en una clínica psiquiátrica para recibir tratamiento para la depresión y ansiedad.

Lo que llevó a Amaia Montero a retirarse de los escenarios en medio de su carrera como solista y mantenerse alejada de los reflectores.

Sin olvidar que en el 2022, Amaia Montero compartió una alarmente imagen en su cuenta de Instagram, preocupando a sus seguidores.

En dicha fotografía se mostraba visiblemente desmejorada, con un mensaje que llamo la atención.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido,¿de qué me sirve la vida?“, dijo Amaia Montero.