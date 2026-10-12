El regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh continúa dividiendo opiniones.

La nostalgia de volver a escuchar en vivo canciones como: Rosas, La playa y Puedes contar conmigo, temas que marcaron una generación a finales de la década de 1990 y principios de los 2000, llega con un sabor agridulce tanto para el público como para La Oreja de Van Gogh.

Una vez más, seguidores de la agrupación se quejan del desempeño de Amaia Montero -de 50 años-.

Amaia Montero recibe críticas por su voz en la gira de La Oreja de Van Gogh

El concierto del pasado 9 de octubre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, dentro de las Fiestas del Pilar, dejó enojo y decepción entre el público de La Oreja de Van Gogh, quienes se lanzaron contra Amaia Montero.

Asistentes señalaron fallos técnicos, pero sobre todo momentos desafinados y problemas vocales por parte de la cantante.

Incluso, en redes sociales, circulan videos que muestran a la cantante perdiendo el aire mientras entonada el tema “Puedes contar conmigo”.

Al respecto, personas expresaron: “Debería dejar el alcohol ya eh”, “Y esto es… ¿lo mejor del concierto?”, “Una retirada a tiempo en ocasiones es mucho más que una victoria”, “Esto tiene que ser IA”.

Amaia montero ahogàndose fuertemente en su último concierto. 😱 https://t.co/5BPPAQNdkf — Hasperrr0 (@jasperrr06896) October 12, 2026

No obstante, en su segunda noche consecutiva en Zaragoza, La Oreja de Van Gogh recompensó a su público. Mejoró la experiencia que vivieron 8 mil personas.

La cantante habló poco con el público, pero se soltó más a la hora de interpretar cada uno de los temas.

Con esa intención de mejorar ante críticas, pero sobre todo con esa entrega, sus fans mexicanos disfrutarán de su música en vivo a lo largo de cuatro conciertos programados para el 2027.

La agrupación española se presentará en:

27 de junio en Arena Monterrey, en Monterrey.

2 de julio en Arena VFG, en Guadalajara

8 y 9 de julio en Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.