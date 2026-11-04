A un año de que La Oreja de Van Gogh anunciara el regreso de Amaia Montero a los escenarios, la cantante externó el estar “sufriendo mucho” por la crítica constante a su voz.

El regreso de Amaia Montero de 50 años de edad, a la agrupación se vio envuelta en polémica por la salida de Leire Martínez, quién aclaró que La Oreja de Van Gogh la despidió y luego anunció el regreso de Montero.

Amaia Montero admite sufrir por las críticas a su voz en La Oreja de Van Gogh

El momento de la nostalgia llegó cuando La Oreja de Van Gogh anunció que Amaia Montero volvía como cantante a 18 años de haber dejado la agrupación.

Sin embargo, tal parece que el regreso de la cantante está dejando mucho que desear, pues desde un primer concierto en mayo de 2026, las críticas no han parado.

Esto debido a que los fans de La Oreja de Van Gogh no han aceptado el tono de voz con el que ahora cantante Amaia Montero e incluso han reclamado la decisión de incorporarla por Leire Martínez.

Ante esta situación, el fan Arnau de la Eygee compartió un video en defensa de Amaia Montero, pidiendo se detuvieran las críticas, acusando que lo que hacían era bullying y que no tenían justificación porque la cantante “lleva haciendo eso hace muchísimo tiempo”.

Según la defensa de Eygee, los fans de Amaia Montero podrán confirmar que desde su carrera en solitario, la cantante ha cambiado de tono, de modo que lo que ahora pasa en La Oreja de Van Gogh no es que esté desafinada.

Tras la viralización del contenido, sorprendió un comentario de Amaia Montero en el video, en donde agradeció la defensa y externó estar “sufriendo mucho” por las críticas a su voz.

Amaia Montero responde a las críticas a su voz. (Especial)

Aunque hasta el momento no existe ninguna postura de la agrupación, en sus post en redes sociales han colocado “no hay mejor manera de romper el silencio que haciendo música”.