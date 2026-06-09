Se confirmaron más presentaciones de Hayley Williams en México; te damos todas sus fechas de conciertos en 2026 y 2027.

Ocesa anunció que la gira de “The Hayley Williams Show” de la vocalista de Paramore tendrá tres shows más en nuestro país.

Fechas de conciertos de Hayley Williams para 2026 y 2027 en México

Hasta el momento, estas son todas las fechas de conciertos de Hayley Williams en México para 2026 y 2027:

26 de noviembre de 2026 en el Auditorio Nacional de CDMX

13 de enero de 2027 en el Auditorio Nacional de CDMX

15 de enero de 2027 en el Auditorio Banamex de Monterrey

17 de enero de 2027 en el Auditorio Telmex de Guadalajara

Conciertos de Hayley Williams en México (Especial)

En el caso de la primera fecha, que ya firmó un sold out, contará con Annie Di Russo como artista de soporte.

Mientras que para el segundo concierto en CDMX y los show de Guadalajara y Monterrey, el telonero será la banda de punk rock Mannequin Pussy.

Preventa de boletos para los conciertos de Hayley Williams para 2026 y 2027 en México

La preventa de boletos para los conciertos de Hayley Williams para 2026 y 2027 en México será vía Ticketmaster:

Preventa Banamex: jueves 11 de junio a partir de las 11 de la mañana

Venta a Fans (solo previo registro): jueves 11 de junio a partir de las 11 de la mañana

Venta general: viernes 12 de mayo a partir de las 10 de la mañana