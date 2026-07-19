Sylvia Pasquel no descartó participar en La Casa de los Famosos México 2026, aunque aclaró que preferiría hacerlo como comentarista y no como habitante.

“Yo ya les he dicho que no. A mí me gusta el concepto, me gusta verlo, me gustaría estar en el panel o en esos de antes y después, pero dentro de La Casa yo no me veo, no es un proyecto que me entusiasme”. Sylvia Pasquel, actriz mexicana

La actriz reveló que la productora Rosa María Noguerón le ha insistido para integrarse al proyecto, incluso con ofertas económicas superiores a lo que se ha rumorado en medios.

Sin embargo, Sylvia Pasquel aseguró que no necesita ese sueldo y que prefiere mantenerse vigente en el teatro, descartando realizar tareas domésticas o enfrentar nominaciones semanales dentro de La Casa de los Famosos 2026.

Sylvia Pasquel prefiere mantenerse vigente en el teatro

En sus declaraciones, Sylvia Pasquel reconoció que proyectos como La Casa de los Famosos México son para dos tipos de personalidades.

La actriz los dividió entre quienes van al inicio de su carrera y buscan darse a conocer y entre quienes quieren reavivar su carrera.

Sylvia Pasquel, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

En este sentido, Sylvia Pasquel destacó que ella prefiere mantenerse vigente y activa con su trabajo en el teatro.

Del mismo modo, la actriz se mostró agradecida porque en la actualidad puede seguir viviendo de lo que le gusta.

“No quiero sonar pretenciosa, pero no lo necesito”, dijo Pasquel al volver a recordad la cantidad de dinero que le han ofrecido para entrar a La Casa de los Famosos.

En un segundo punto, la actriz también dejó en claro que no quiere “ir a lavar platos” ni a hacer otras tareas que suelen hacer los habitantes.

A esto le sumó el hecho de los posicionamientos, afirmando que no está dispuesta a enfrentar que cada semana la quieran sacar del programa.

“Yo estoy cómoda en mi casa”, dijo la Sylvia Pasquel para finalizar su lista de razones por las que no sería habitante del reality show.