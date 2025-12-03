Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX tendrá una nueva sección, por lo que usuarios de redes sociales hicieron memes y también se quejaron.

Ocesa anunció la sección “Los Vecinos” en los 8 conciertos de Bad Bunny en el Estado GNP Seguros, además de que ‘La Casita’ será parte del escenario.

Memes celebran que Bad Bunny traerá ‘La casita’ a la CDMX

Bad Bunny traerá ‘La Casita’ al Estadio GNP Seguros, la cual es una réplica de la casa que aparece en su cortometraje “debí tirar más fotos”.

‘La Casita’ sirve como escenario, ya que Bad Bunny canta varias canciones arriba del techo de la casa, por lo que los fans que compraron boletos más económicos lo podrían ver un poco más cerca.

Crean memes por la nueva sección en el concierto de Bad Bunny (X/@TransportesK)

Los fans de Bad Bunny llenaron las redes sociales de memes, pues aseguran que ‘La Casita’ va a terminar con un estilo “mexicano” con un tinaco, tendederos y hasta un perrito.

En otros casos, los memes agradecen a Bad Bunny, ya que pensó en sus fans con boletos más económicos y lo podrían ver tal como los boletos VIP.

Memes por la nueva sección de Bad Bunny en su concierto en la CDMX (X/@CesarTheSecond)

Fans de Bad Bunny celebran que haya pensado en todos sus fans, pues cantará en el escenario y también en ‘La Casita’, el cual se ubica en la zona General B.

“Que bueno que Bad Bunny les recuerde que todos tenemos derecho al entretenimiento, sin importar costos”, fue uno de los comentarios.

Memes por la nueva sección de los conciertos de Bad Bunny (X/@claraylor)

Algunos usuarios de redes sociales resaltaron que quienes se molestaban por la ubicación de ‘La Casita’, no eran fans de Bad Bunny.

Solo “querían presumir su estatus y privilegio” al estar cerca del escenario.

Memes por la nueva sección en los conciertos de Bad Bunny (X/@color__splash)

Memes por la nueva sección en los conciertos de Bad Bunny (X/@aibbdz)

Memes por la nueva sección en el concierto de Bad Bunny (X/@coolwallflower)

Fans de Bad bunny se queja por la ubicación de ‘La Casita’

Aunque muchos celebran que Bad Bunny colocó ‘La Casita’ en la zona General A, otros está molestos.

Varios usuarios de redes sociales se quejaron de que Ticketmaster les vendió los boletos, sin indicarles dónde estaría ‘La Casita’.

Ubicación de 'La Casita' provoca quejas (X/@MajOoServinN)

Incluso, piden que la Profeco intervenga y los sancione por venderles boletos sin las especificaciones pertinentes.

Muchos usuarios no creen justo que hayan comprado boletos de más de 10 mil pesos, cuando verán parte del show de lejos, debido a la ubicación de ‘La Casita.