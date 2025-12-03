Ocesa aclara a fans qué es y por qué importa La Casita de Bad Bunny en los conciertos en México

La empresa organizadora de eventos, Ocesa ha salido aclarar a los fans qué es y por qué importa La Casita de Bad Bunny en los conciertos en México.

Según argumentó Ocesa, La Casita de Bad Bunny es una estructura que funciona como un segundo escenario dentro del show y “está pensada para crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público”.

Por lo que La Casita de Bad Bunny será el espacio en el que el cantante puertorriqueño tiene una conexión distinta con los fans, explicó Ocesa, mismo elemento en los concierto que ha estado presente en la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Así como se prometió que la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny en México será una de las experiencias en vivo “más memorables del año”.

“La Casita, los fans vivirán cada canción de una manera muy especial junto al máximo representante de la música latina”. Ocesa

Dicha aclaración de Ocesa, llega luego de que fans se mostraron molestos ante el anuncio de nueva sección y el escenario que se posicionará en la sección General B, asegurando que era desleal la venta previa de boletos al modificar el escenario.

Fans pide disfrutar de La Casita de Bad Bunny

Ante la aclaración de Ocesa sobre La Casita de Bad Bunny en los conciertos en México, fans piden disfrutar de este segmento en el escenario.

Luego de que la queja entre otros fans creciera la inconformidad e incluso impulsó a muchos a poner una demanda ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).