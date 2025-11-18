Jason Mraz -de 48 años de edad- regresa a México en 2026 y estos son los precios, fecha y preventa en el Teatro Metropólitan.

Ocesa reveló que Jason Mraz tendrá tres conciertos en México y uno de ellos será en la CDMX.

Jason Mraz en el Teatro Metropólitan: fecha del concierto en la CDMX

La música de Jason Mraz llegará al Teatro Metropólitan el próximo 22 de marzo de 2026.

Con dos conciertos más en México:

18 de marzo en el GNP Seguros en Monterrey

22 de marzo en el Teatro Diana en Guadalajara

Jason Mraz dará 3 conciertos en México (X/@ocesa_total)

Fecha de preventa y venta del concierto de Jason Mraz en el Teatro Metropólitan

La venta de boletos para el concierto de Jason Mraz será:

Preventa Banamex: 20 de noviembre a las 11:00 de la mañana

Venta general: 21 de noviembre a las 11:00 de la mañana

Los boletos estarán a la venta en Ticketmaster y las fechas aplican para los tres conciertos de Jason Mraz en México.

Precios de los boletos para Jason Mraz en el Teatro Metropólitan

Hasta el momento, no se ha revelado el precio específico de los boletos para Jason Mraz en el Teatro Metropólitan.

Pero, los costos para el concierto de Jason Mraz podrían oscilar entre los 700 y 3 mil pesos.

El Teatro Metropólitan tendrá disponibles esta secciones para el concierto de Jason Mraz:

Preferente A

Preferente B

Preferente BB

Balcón C

Balcón D

Balcón E

Jason Mraz anunció su regreso a Latinoamérica y ofrecerá conciertos en Brasil, Argentina, Chile y Colombia .

Los fans latinos de Jason Mraz expresaron su felicidad en redes sociales por su regreso y esperan que el cantante estadounidense cante melodías como “Lucky” y “I won’t give up”.