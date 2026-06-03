Reportan la desaparición de Kelly Ariadna Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio; trascendió que despareció tras estar internada en una clínica de rehabilitación.

El programa De Primera Mano compartió la ficha de búsqueda de Kelly Ariadna Gerardo Grajales, quien despareció en San Miguel Allende, Guanajuato.

Reportan la desaparición de Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio

Según información de De Primera Mano, Kelly Ariadna Gerardo Grajales estaba en una clínica de rehabilitación cuando desapareció.

La ficha de búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato indica que Kelly Ariadna Gerardo Grajales desapareció el pasado 20 de mayo en San Miguel Allende.

Kelly Ariadna Gerardo Grajales es hija de Iván Miguel Gerardo, hijo mayor de Paquita la del Barrio.

Hasta el momento la familia de Paquita la del Barrio no se ha pronunciado por la desaparición de la mujer de 28 años de edad.

Reportan desaparición de nieta de Paquita la del Barrio (Especial )

Nieta de Paquita la del Barrio se involucró en una denuncia falsa de secuestro

Kelly Ariadna Gerardo Grajales se involucró en un fuerte escándalo en octubre de 2019, cuando acusó a un chofer de aplicación de un supuesto secuestro.

La joven narró a las autoridades que se había arrojado del auto en movimiento porque el chofer la había intentado secuestrar en calles de la CDMX

Cuando policías le solicitaron que realizara la denuncia correspondientes, la joven se detractó.

Al lugar arribó su padre, quien reveló que la joven se encontraba drogada y el asunto no pasó a mayores.

Por otro lado, las redes sociales oficiales de Paquita la del Barrio no han mencionado nada sobre la desaparición de su nieta.