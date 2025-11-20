C-Kan -de 38 años de edad- reprogramó su concierto en León y ahora el show se realizará en 2026.

El cantante se iba a presentar en el León, Guanajuato el sábado 22 de noviembre, pero ahora el evento se realizará el próximo año.

C-Kan reprograma su concierto en León y esto se sabe de la nueva fecha

C-Kan y Ocesa compartieron un comunicado para reprogramar su concierto en León, en el Foro del Lago del Explora.

El concierto se reprogramó para el 28 de febrero de 2026 en el mismo recinto.

C-Kan pospone su concierto en León para febrero de 2026 (X/@@ocesa_total)

El comunicado no especificó los motivos que llevaron a reprogramar el concierto de C-Kan, pero expresaron que hubo problemas de logística ajenas al cantante.

El concierto de León se une a la lista de conciertos que C-Kan tendrá en el 2026, pues también es parte del lineup de Tecate Pal Norte 2026.

Además, C-Kan tiene programados dos conciertos en Barcelona y Madrid a inicios de febrero de 2026.

Esto pasará con los para el concierto de C-Kan en León

El comunicado de C-Kan se menciona que los boletos adquiridos para el concierto del 22 de noviembre en León, serán válidos para el siguiente concierto.

“Todos los boletos adquiridos para la fecha original serán totalmente válidos para la nueva fecha”, se lee en el comunicado de C-Kan.

Por lo que los fans que ya compraron los boletos para el concierto de C-Kan en León, no deberán hacer ningún proceso para acceder a la siguiente fecha.

Si los fans requieren un reembolso, deben ingresar a la página de E-Ticket para iniciar el proceso de devolución:

Ingresar a E-Ticket e ingresar a la selección de “Ayuda” Dar clic en contacto y solicitar el reembolso

C-Kan no se ha manifestado por reprogramar su concierto de León a dos días de que se realizara, pero se encuentra promocionando sus nuevas fechas.