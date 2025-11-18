El próximo año habrá un montón de conciertos y festivales en México; entre ellos, Tecate Emblema 2026. Mika lo confirma.

Tecate Emblema 2026 es un hecho. El festival musical se llevará a cabo en mayo del próximo año y Mika es el primer artista en confirmar su participación.

Mika anuncia su participación en Tecate Emblema 2026

A través de sus redes sociales, Mika anunció las nuevas fechas de su gira de conciertos The Spinning Out Tour que llegará a Norteamérica.

Lo que más llamó la atención fue el concierto que Mika -de 42 años de edad- ofrecerá en Tecate Emblema 2026 el 16 de mayo en la Ciudad de México.

Mika anuncia su participación en Tecate Emblema 2026 (@mikainstagram / Instagram)

Gira de Mika por Norteamérica solo contempla una fecha en México

En redes sociales, Mika publicó el calendario de fechas y recintos de su gira de conciertos por Norteamérica.

Fue así como fans de México pudieron notar que el cantante solo incluyó una fecha para nuestro país —al menos por el momento— y como parte de un festival, no en solitario.

Esta es la lista completa:

29 de abril de 2026: Massachusetts

1 de mayo de 2026: Maryland

2 de mayo de 2026: Nueva York

4 de mayo de 2026: Quebec, Canadá

5 de mayo de 2026: Pensilvania

7 de mayo de 2026: Illinois

9 y 10 de mayo de 2026: Texas

13 y 14 de mayo de 2026: California

16 de mayo de 2026: CDMX