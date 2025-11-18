Un nuevo concierto viene a la CDMX con la llegada de Miguel Mateos por la celebración de los 40 años del álbum Solos en América.
La cita es el próximo 19 de marzo de 2026 en el Auditorio Nacional de la CDMX; estos son los detalles en torno al costo y la venta de boletos.
Miguel Mateos en el Auditorio Nacional: precio de los boletos
El precio de los boletos para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional varía dependiendo de la zona dentro del recinto:
- Piso 2D: 496 pesos
- Piso 2B: 806 pesos
- Piso 1D: 868 pesos
- Piso 2A: 930 pesos
- Piso 1C: 992 pesos
- Luneta C: mil 116 pesos
- Balcón C: mil 116 pesos
- Piso 1B: mil 116 pesos
- Luneta B: mil 240 pesos
- Balcón B: mil 240 pesos
- Piso 1A: mil 240 pesos
- Preferente D: mil 364 pesos
- Balcón A: mil 364 pesos
- Luneta A: mil 488 pesos
- Preferente B: 2 mil 232 pesos
Miguel Mateos en el Auditorio Nacional: fecha de preventa y venta general
La preventa Banamex de boletos para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional se está llevando a cabo el martes 18 de noviembre de 2025.
Por otro lado, se espera que la venta general de boletos tenga lugar un día después, es decir el miércoles 19 de noviembre.
Ambas modalidades serán a través de la página web de Ticketmaster.