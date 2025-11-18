Un nuevo concierto viene a la CDMX con la llegada de Miguel Mateos por la celebración de los 40 años del álbum Solos en América.

La cita es el próximo 19 de marzo de 2026 en el Auditorio Nacional de la CDMX; estos son los detalles en torno al costo y la venta de boletos.

Miguel Mateos en el Auditorio Nacional: precio de los boletos

El precio de los boletos para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional varía dependiendo de la zona dentro del recinto:

Piso 2D: 496 pesos

Piso 2B: 806 pesos

Piso 1D: 868 pesos

Piso 2A: 930 pesos

Piso 1C: 992 pesos

Luneta C: mil 116 pesos

Balcón C: mil 116 pesos

Piso 1B: mil 116 pesos

Luneta B: mil 240 pesos

Balcón B: mil 240 pesos

Piso 1A: mil 240 pesos

Preferente D: mil 364 pesos

Balcón A: mil 364 pesos

Luneta A: mil 488 pesos

Preferente B: 2 mil 232 pesos

Miguel Mateos (X | @miguelmateosok)

Miguel Mateos en el Auditorio Nacional: fecha de preventa y venta general

La preventa Banamex de boletos para el concierto de Miguel Mateos en el Auditorio Nacional se está llevando a cabo el martes 18 de noviembre de 2025.

Por otro lado, se espera que la venta general de boletos tenga lugar un día después, es decir el miércoles 19 de noviembre.

Ambas modalidades serán a través de la página web de Ticketmaster.