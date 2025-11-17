La cantante galesa Marina Lambrini Diamandis, de 40 años de edad, mejor conocida solo como Marina regresa a México 2026 con concierto en el Pepsi Center WTC.
Concierto en solitario de Marina en México 2026 en el Pepsi Center WTC del cual ya tenemos los detalles de fecha, boletos y demás para que no te pierdas de verla:
- Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026
- Hora: 9:00 de la noche
- Telonero: Aún sin información
- Venta fans: 19 de noviembre 2025 a las 10:00 am con registro previo
- Preventa Banamex: 20 de noviembre 2025 a las 10:00 de la mañana
- Venta General y taquillas del Pepsi Center WTC: 21 de noviembre 2025 desde las 10:00 am
- Precio de boletos: Sin revelarse
- Boletera: Ticketmaster
Marina trae Princess of Power a México 2026
El tour Princess of Power de la cantautora galesa Marina llegará a México 2026 con un concierto en solitario en el Pepsi Center WTC.
Anunció de concierto de Marina en México 2026 que llega después de su exitosa presentación en el festival de música Corona Capital 2025.
Pese a desconocerse el precio de boletos para el concierto de Marina en México 2026 ya se conoce la distribución de localidades en el Pepsi Center WTC, siendo:
- General
- Banamex VIP
- Box Superior
- Sección C
- Personas con discapacidad
Si deseas adquirir tus boletos en taquillas, recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.
Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.