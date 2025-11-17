La cantante galesa Marina Lambrini Diamandis, de 40 años de edad, mejor conocida solo como Marina regresa a México 2026 con concierto en el Pepsi Center WTC.

Concierto en solitario de Marina en México 2026 en el Pepsi Center WTC del cual ya tenemos los detalles de fecha, boletos y demás para que no te pierdas de verla:

Fecha: Jueves 12 de marzo del 2026

Hora: 9:00 de la noche

Telonero: Aún sin información

Venta fans: 19 de noviembre 2025 a las 10:00 am con registro previo

Preventa Banamex: 20 de noviembre 2025 a las 10:00 de la mañana

Venta General y taquillas del Pepsi Center WTC: 21 de noviembre 2025 desde las 10:00 am

Precio de boletos: Sin revelarse

Boletera: Ticketmaster

★ PRINCESS OF POWER LATIN AMERICA TOUR ★ I am sooo excited to bring my full tour to some places I’ve never headlined before! Sign up on my website for presale access. Starts this Wednesday at 10 am local.https://t.co/8gicACRWqw pic.twitter.com/gxWEPANrQl — MARINA (@MarinaDiamandis) November 17, 2025

Marina trae Princess of Power a México 2026

El tour Princess of Power de la cantautora galesa Marina llegará a México 2026 con un concierto en solitario en el Pepsi Center WTC.

Anunció de concierto de Marina en México 2026 que llega después de su exitosa presentación en el festival de música Corona Capital 2025.

Pese a desconocerse el precio de boletos para el concierto de Marina en México 2026 ya se conoce la distribución de localidades en el Pepsi Center WTC, siendo:

General

Banamex VIP

Box Superior

Sección C

Personas con discapacidad

Pepsi Center WTC (Ocesa)

Si deseas adquirir tus boletos en taquillas, recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada a tiempo, la manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.