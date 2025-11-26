La banda de indie noruega-alemana The Whitest Boy Alive está de regreso a México 2026 en concierto.

Conciertos de The Whitest Boy Alive en México 2026 de los que ya te tenemos los detalles de fechas, sedes y precios de boletos:

  • Fecha: 24 de marzo 2026
  • Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX
  • Telonero: Sin información
  • Boletera: Ticketmaster
  • Venta de boletos: Ya disponibles en línea y taquillas del recinto
  • Precio de boletos:
  1. Sección E: $620.00
  2. Sección D:$868.00
  3. Sección C: $1,178.00
  4. Sección B: $1,374.00
  5. Sección AA: $1,488.00
  6. Sección A: $1,736.00
  7. VIP: $1,860.00
  • Fecha: 26 de marzo 2026
  • Sede: Teatro estudio Cavaret de Guadalajara, Jalisco
  • Telonero: Sin información
  • Boletera: Boletomovil
  • Venta de boletos: Ya disponibles en línea y taquillas del recinto
  • General: $900

Asimismo, recuerda que The Whitest Boy Alive forma parte del cartel del festival de música Tecate Pal´Norte 2026 y se presentarán el día sábado 28 de marzo.

The Whitest Boy Alive llega a México 2026 para celebrar su 20 aniversario

México 2026 será parte de la celebración del 20 aniversario de la banda The Whitest Boy Alive.

Concierto más que especial y en el que The Whitest Boy Alive tocará completamente su disco debut, Dreams.

Además de que se presentarán en concierto los 4 integrantes originales de The Whitest Boy Alive:

  • Erlend Øye de 50 años de edad (en voz y guitarra)
  • Marcin Öz -se desconoce su edad- (bajista)
  • Sebastian Maschat -se desconoce su edad- (baterista)
  • Daniel Nentwig -se desconoce su edad- (teclados)
The Whitest Boy Alive
