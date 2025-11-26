La banda de indie noruega-alemana The Whitest Boy Alive está de regreso a México 2026 en concierto.
Conciertos de The Whitest Boy Alive en México 2026 de los que ya te tenemos los detalles de fechas, sedes y precios de boletos:
- Fecha: 24 de marzo 2026
- Sede: Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, CDMX
- Telonero: Sin información
- Boletera: Ticketmaster
- Venta de boletos: Ya disponibles en línea y taquillas del recinto
- Precio de boletos:
- Sección E: $620.00
- Sección D:$868.00
- Sección C: $1,178.00
- Sección B: $1,374.00
- Sección AA: $1,488.00
- Sección A: $1,736.00
- VIP: $1,860.00
- Fecha: 26 de marzo 2026
- Sede: Teatro estudio Cavaret de Guadalajara, Jalisco
- Telonero: Sin información
- Boletera: Boletomovil
- Venta de boletos: Ya disponibles en línea y taquillas del recinto
- General: $900
Asimismo, recuerda que The Whitest Boy Alive forma parte del cartel del festival de música Tecate Pal´Norte 2026 y se presentarán el día sábado 28 de marzo.
The Whitest Boy Alive llega a México 2026 para celebrar su 20 aniversario
México 2026 será parte de la celebración del 20 aniversario de la banda The Whitest Boy Alive.
Concierto más que especial y en el que The Whitest Boy Alive tocará completamente su disco debut, Dreams.
Además de que se presentarán en concierto los 4 integrantes originales de The Whitest Boy Alive:
- Erlend Øye de 50 años de edad (en voz y guitarra)
- Marcin Öz -se desconoce su edad- (bajista)
- Sebastian Maschat -se desconoce su edad- (baterista)
- Daniel Nentwig -se desconoce su edad- (teclados)