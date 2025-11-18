Mika -de 42 años de edad- anunció su nueva gira y con eso el regreso de Tecate Emblema 2026; esto fue lo que mostró.

Mika compartió las fechas de su nueva gira “Spinning Out” y con eso el regreso del Tecate Emblema 2026.

El cantante se presentará en dicho festival de música el 16 de mayo de 2026.

Mika anuncia el regreso del Tecate Emblema 2026 (X/@mikasounds)

Con lo que se dio a entender que el Tecate Emblema será el 16 y 17 de noviembre de 2026.

Hasta el momento, el Tecate Emblema no ha lanzado las fechas oficiales del festival y será hasta inicios de 2026 cuando revele su lineup oficial.

La venta de boletos para la gira de Mika inicia el 18 de noviembre a las 10:00 de la mañana, pero solo para sus fechas en Estados Unidos.

Por lo que aún no hay fechas para la preventa y venta de boletos para el Tecate Emblema 2026.

Tecate Emblema 2025 (Instagram | @tecate_emblema)

Mika se adelantó y ‘echó de cabeza’ al Tecate Emblema

Los festivales como Tecate Emblema suelen revelar primeros sus fechas y posteriormente su lineup oficial.

Por lo general, Tecate Emblema revela a sus artistas invitados hasta marzo, por lo que Mika se adelantó a los organizadores.

Por lo pronto, Tecate Emblema 2026 ya es un hecho y en los siguientes meses revelarán a los artistas y grupos que se presentarán en su escenario.

En 2025, Tecate Emblema tuvo en su lineup a:

David Guetta, de 58 años de edad

Morat

Pitbull, de 44 años de edad

James Bay, de 35 años de edad

María José, de 49 años de edad

Lasso, de 37 años de edad