Sin que nadie se lo esperara, se anunció el concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes, el cual se llevará a cabo antes de que se termine este 2026.

Si te interesa asistir al concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

Fecha del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes

El concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre de 2026; es decir, en poco más de un mes.

Siendo este show la segunda ocasión en que la banda se presentará en CDMX este año, tomando en cuenta que estarán en el Corona Capital.

Gorillaz (Gorillaz)

Muchos fans esperaban que se confirmara esta presentación en solitario, toda vez que ya se sabía que tendrán un concierto en Guadalajara el miércoles 9 de diciembre.

Así que solo era cuestión de tiempo para que se confirmara la segunda presentación en la capital del país.

Precios de boletos del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes

Aún no hay detalles del precio de boletos del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes, estos se darán a conocer hasta el día de la preventa con el mapa.

Analistas y fans estiman que rondarán entre los 2 mil a 5 mil pesos, dependiendo de qué tan cerca se esté del escenario.

Además, no se puede descartar que se vendan los ya famosos paquetes VIP que se incluyen en casi todos los conciertos actuales.

Gorillaz (Gorillaz)

Preventa del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes

La preventa del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes se llevará a cabo de la siguiente manera:

Gran Venta HSBC: 12 de Noviembre 11:00 a.m. (Tarjetas Premiere Crédito y Débito)

Gran Venta HSBC: 13 de Noviembre 11:00 a.m. (Tarjetas de Crédito y Débito)

Venta General: 14 de Noviembre 11:00 a.m. (Todo tipo de Tarjetas y Bancos)

Será el día 12 de noviembre cuando se dé a conocer el precio de boletos del concierto de Gorillaz en el Palacio de los Deportes.