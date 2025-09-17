Bobby Pulido se baja de los escenarios para adentrarse al mundo de la política en Estados Unidos.

El cantante Bobby Pulido anunció su candidatura para el Congreso de Estados Unidos.

¿Quién es Bobby Pulido?

José Roberto Pulido Jr, nombre real de Bobby Pulido, heredó el gusto musical de su padre, el cantante de tex-mex, Roberto Pulido, de 75 años de edad.

Por lo que hoy es un cantante y guitarrista que goza de gran popularidad en el norte de México y en los estados fronterizos de los Estados Unidos.

Bobby Pulido (@bobbypulido425 / Instagram)

¿Qué edad tiene Bobby Pulido?

Bobby Pulido nació en Edinburg, Texas, el 25 de abril de 1971, por lo que actualmente tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa Bobby Pulido?

Bobby Pulido está casado con Mariana Morales. El matrimonio celebrará su séptimo aniversario de bodas en noviembre de 2025.

Bobby Pulido y su esposa Mariana Morales (Vivito y Chismeando / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Bobby Pulido?

A Bobby Pulido lo rige el signo zodiacal de tauro.

¿Cuánto hijos tiene Bobby Pulido?

Bobby Pulido tiene cuatro hijos:

De su primer matrimonio con Elia Anzaldua, nacieron:

Remy Pulido, de aproximadamente 29 años de edad

Darian Pulido, de aproximadamente 27 años de edad

Trey Pulido, de aproximadamente 20 años de edad

De su segundo matrimonio con Mariana Morales:

Rodrigo Pulido, de 5 años de edad

¿Qué estudió Bobby Pulido?

Bobby Pulido estudió Ciencias Políticas.

Bobby Pulido (@bobbypulido425 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Bobby Pulido?

Bobby Pulido ingresó a la escena musical en 1995, año en que lanzó diferentes temas en distintos géneros, tanto en inglés como en español.

En 2022 ganó un Grammy latino por su álbum ‘Para que baile mi pueblo’, material que lo ayudó a despuntar su carrera en México y Estados Unidos.

Apodado cariñosamente por sus fans como el ‘Golden Boy’, ha lanzado 17 álbumes, de los que se desprenden grandes éxitos musicales como:

Desvelado

Ya no te amo

LlórameLa pregunta del millón

La rosa

Flecha envenenada

Nada de nadaLos Rojos

Enséñame

El cazador

Días de ayer

Lo mío

Siempre pensando en ti

Llegaste a mi vida

No sé por qué

Te voy a amar

Además de cantar, actúa, ha participado en telenovelas y series como:

Qué pobres tan ricos

Fuego en la sangre

Las buchonas

Así como sacó brilló a la pista en el reality show de Univisión, Mira quién baila Temporada 3.

Bobby Pulido sorprende con candidatura al Congreso de Estados Unidos

Bobby Pulido se lanza a la política. Mediante su cuenta de Instagram, destapó su candidatura al Congreso de Estados Unidos.

“He pasado décadas usando mi voz para unir a la gente. Ahora, la usaré para luchar por el lugar que llamamos hogar, porque este es el único escenario que realmente importa, y vale la pena luchar por él” Bobby Pulido

Bobby Pulido se enfrentará en las elecciones primarias a Ada Cuellar, médica de urgencias en Harlingen .

De lograr la victoria, en las elecciones de medio mandato de 2026, enfrentará a la congresista Mónica De La Cruz, de 50 años de edad.

Así como representará al distrito 15, el cual abarca desde McAllen, en la frontera con México, hasta el centro de Texas.