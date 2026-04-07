Daddy Yankee es cantante y compositor originario de Puerto Rico; famoso por su más grande éxito Gasolina.

Pero ¿quién es Daddy Yankee? Te contamos todo lo que se sabe del cantante y compositor de Puerto Rico.

¿Quién es Daddy Yankee?

Ramón Luis Ayala Rodríguez, es un cantante, compositor, productor y empresario conocido mundialmente como Daddy Yankee que nació el 3 de febrero de 1977 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.

Daddy Yanke es llamado el “Rey del Reggaetón”, así como pionero del reguetón y una figura clave de la popularización global del género.

Daddy Yankee (@daddyyankee / Instagram)

¿Qué edad tiene Daddy Yankee, cantante y compositor de Puerto Rico?

Actualmente Daddy Yankee tiene 49 años de edad.

¿Quién es la pareja de Daddy Yankee?

Daddy Yankee estuvo casado con Mireddys González desde 1994 y hasta 2025 cuando se divorciaron.

Se desconoce si actualmente Daddy Yankee mantiene alguna relación sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Daddy Yankee, cantante y compositor de Puerto Rico?

El cantante y compositor de Puerto Rico, Daddy Yankee pertenece al signo zodiacal de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Daddy Yankee?

Daddy Yankee tiene 3 hijos de su relación con Mireddys González:

Yamilet Ayala González: 30 años Jesaaelys Ayala González: 29 años Jeremy Ayala González: 27 años

¿Qué estudio Daddy Yankee, cantante y compositor de Puerto Rico?

Daddy Yankee, el cantante y compositor de Puerto Rico no cuenta con estudios académicos; desde joven deseo ser beisbolista profesional, sin embargo, debido a un herida de bala en la cadera truncó su sueño, por lo que la música fue su camino.

Daddy Yankee ( Daddy Yankee Twitter @daddy_yankee)

¿En qué ha trabajado Daddy Yankee?

Daddy Yankee ha cosechado casi 30 años de carrera musical, como pionero del género del reggaeton con su gran éxito Gasolina.

A lo largo de su carrera Daddy Yankee se ha desarrollado como cantante, rapero y compositor, y que lo llevó a fundar su propio sello discográfico, El Cartel Records.

La discografía de Daddy Yankee se compone por:

No Mercy (1995)

El Cangri.com (2002)

Barrio Fino (2004)

El Cartel: The Big Boss (2007)

Mundial (2010)

Prestige (2012)

Legendaddy (2022)

En 2022, Daddy Yankee se retiró de los escenarios, por lo que se ha dedicado a su religión, el cristianismo.