Daddy Yankee es cantante y compositor originario de Puerto Rico; famoso por su más grande éxito Gasolina.
Pero ¿quién es Daddy Yankee? Te contamos todo lo que se sabe del cantante y compositor de Puerto Rico.
¿Quién es Daddy Yankee?
Ramón Luis Ayala Rodríguez, es un cantante, compositor, productor y empresario conocido mundialmente como Daddy Yankee que nació el 3 de febrero de 1977 en la ciudad de San Juan, Puerto Rico.
Daddy Yanke es llamado el “Rey del Reggaetón”, así como pionero del reguetón y una figura clave de la popularización global del género.
¿Qué edad tiene Daddy Yankee, cantante y compositor de Puerto Rico?
Actualmente Daddy Yankee tiene 49 años de edad.
¿Quién es la pareja de Daddy Yankee?
Daddy Yankee estuvo casado con Mireddys González desde 1994 y hasta 2025 cuando se divorciaron.
Se desconoce si actualmente Daddy Yankee mantiene alguna relación sentimental.
¿De qué signo zodiacal es Daddy Yankee, cantante y compositor de Puerto Rico?
El cantante y compositor de Puerto Rico, Daddy Yankee pertenece al signo zodiacal de Acuario.
¿Cuántos hijos tiene Daddy Yankee?
Daddy Yankee tiene 3 hijos de su relación con Mireddys González:
- Yamilet Ayala González: 30 años
- Jesaaelys Ayala González: 29 años
- Jeremy Ayala González: 27 años
¿Qué estudio Daddy Yankee, cantante y compositor de Puerto Rico?
Daddy Yankee, el cantante y compositor de Puerto Rico no cuenta con estudios académicos; desde joven deseo ser beisbolista profesional, sin embargo, debido a un herida de bala en la cadera truncó su sueño, por lo que la música fue su camino.
¿En qué ha trabajado Daddy Yankee?
Daddy Yankee ha cosechado casi 30 años de carrera musical, como pionero del género del reggaeton con su gran éxito Gasolina.
A lo largo de su carrera Daddy Yankee se ha desarrollado como cantante, rapero y compositor, y que lo llevó a fundar su propio sello discográfico, El Cartel Records.
La discografía de Daddy Yankee se compone por:
- No Mercy (1995)
- El Cangri.com (2002)
- Barrio Fino (2004)
- El Cartel: The Big Boss (2007)
- Mundial (2010)
- Prestige (2012)
- Legendaddy (2022)
En 2022, Daddy Yankee se retiró de los escenarios, por lo que se ha dedicado a su religión, el cristianismo.