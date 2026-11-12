La edición 27 de los Latin Grammy 2026 se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos donde se reconocerá a lo mejor de la música latina.

Si quieres seguir la premiación de los Latin Grammy 2026 desde México, habrá opciones para disfrutar tanto de la alfombra roja como de la entrega de los gramófonos dorados, con transmisiones por televisión y plataformas digitales.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en vivo desde México?

La ceremonia principal de los Latin Grammy 2026 podrá verse en vivo a través de TNT, en televisión de paga, y HBO Max, mediante streaming, pero para esta última opción será necesario contar con una suscripción activa.

Por otra parte, la cobertura de los Latin Grammy 2026 comenzará desde antes de la gala principal, pues de acuerdo con el horario, La Premiere, donde se entregan varios reconocimientos, arrancará a las 2:00 de la tarde y podrá seguirse por los canales oficiales de la Academia Latina de la Grabación en YouTube, Facebook y su sitio web.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en México? (Latin Grammy 2026)

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026?

Estos son los horarios para seguir los Latin Grammy 2026 desde México, de acuerdo con el tiempo del centro del país:

2:00 p. m.: La Premiere, ceremonia previa de premiación.

6:00 p. m.: Inicio de la alfombra roja.

7:00 p. m.: Comienza la ceremonia principal por TNT y HBO Max.

La gala de los Latin Grammy 2026 será conducida por Roselyn Sánchez, además, quienes no puedan verla en directo tendrán otra oportunidad: Las Estrellas retransmitirá la premiación el sábado 14 de noviembre a las 6:00 de la tarde.