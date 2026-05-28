Francisca Valenzuela llega al Foro Puebla. Aquí precio de boletos, fecha y preventa de su concierto.

La cantante Francisca Valenzuela confirmó su regreso a los escenarios con su gira Maldita Tour 2026, para promocionar su más reciente producción discográfica.

Boletos para el concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla

Por el momento, no se conoce el precio de boletos para ver en vivo a Francisca Valenzuela en el Foro Puebla.

No obstante, se espera que las entradas tengan un costo de entre 750 a los 2 mil 800 pesos.

Todo dependerá de la zona que se elija del Foro Puebla para disfrutar del concierto.

Francisca Valenzuela (Francisca Valenzuela / Facebook)

Fecha del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla

La fecha y horario del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla serían estos:

Fecha: viernes 20 de noviembre 2026

Horario: 9:00 de la noche

Duración del concierto: 2 horas aproximadamente

Considerada un de las cantantes revelación de Chile, Francisca Valenzuela se ha consolidado como una figura del pop rock.

Por tal razón, se espera que su concierto en la CDMX sea inolvidable con temas de su nuevo disco “Maldita” que llega a plataformas el 30 de julio.

Francisca Valenzuela (Francisca Valenzuela / Facebook)

Preventa del concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla

Ticketmaster será la boletera encargada para la preventa para el concierto de Francisca Valenzuela en Foro Puebla:

Venta a Fans (previo registro): jueves 28 de mayo a partir de las 10:00 de la mañana

Venta General: viernes 29 de mayo a las 11:00 de la mañana

Usuarios de Banamex podrán diferir su compra en hasta tres meses sin intereses en transacciones superiores a los 3 mil pesos.