Silvana Estrada en el Auditorio Nacional: precios de boletos, fecha y preventa

Silvana Estrada anunció su primer concierto en el Auditorio Nacional. Te damos los precios de boletos, fecha y preventa.
Vía redes, Silvana Estrada confirmó que ha cumplido uno de sus sueños “más locos”, ya que su gira “Vendrán Suaves Lluvias” cerrará en uno de los recintos más emblemáticos de CDMX.
Precios de boletos para Silvana Estrada en el Auditorio Nacional
Los precios de boletos para ver a Silvana Estrada en el Auditorio Nacional son estos:
- Preferente: 1, 990 pesos
- Luneta: 1, 695 pesos
- Balcón: 1,405 pesos
- Primer piso: 1,110 pesos
- Segundo piso: 820 pesos
- Personas con discapacidad: 1, 110 pesos
El costo de las entradas ya incluye los cargos por servicio que cobran para este tipo de eventos.
Fecha para el concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional
El concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional tiene esta fecha y horario confirmado:
- Fecha: sábado 12 de diciembre 2026
- Horario: 8:30 de la noche
- Duración: 2 horas aproximadamente
¿Cuándo es la preventa del concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional?
La preventa de boletos para el concierto de Silvana Estrada será en Eticket de la siguiente manera:
- Preventa exclusiva para fans: jueves 28 de mayo a las 11:00 de la mañana
- Preventa Banamex: viernes 29 de mayo a las 11:00 de la mañana
- Venta general: sábado 30 de mayo a las 11:00 de la mañana
Las personas que quieran acceder a la preventa a fans deberán registrarse en https://mailchi.mp/silvanaestrada/vslcdmx.
Quienes se inscriban recibirán un correo con la contraseña para la pre-venta. En caso de que no aparezca el mail, se sugiere revisar spam.
La venta de boletos para ver en vivo a Silvana Estrada también será en taquillas del Auditorio Nacional.
Clientes Banamex que realicen para el evento su compra podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses sin intereses en transacciones de 3 mil pesos en adelante.