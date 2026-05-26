Silvana Estrada en el Auditorio Nacional: precios de boletos, fecha y preventa

Silvana Estrada anunció su primer concierto en el Auditorio Nacional. Te damos los precios de boletos, fecha y preventa.

Vía redes, Silvana Estrada confirmó que ha cumplido uno de sus sueños “más locos”, ya que su gira “Vendrán Suaves Lluvias” cerrará en uno de los recintos más emblemáticos de CDMX.

Precios de boletos para Silvana Estrada en el Auditorio Nacional

Los precios de boletos para ver a Silvana Estrada en el Auditorio Nacional son estos:

Preferente: 1, 990 pesos

Luneta: 1, 695 pesos

Balcón: 1,405 pesos

Primer piso: 1,110 pesos

Segundo piso: 820 pesos

Personas con discapacidad: 1, 110 pesos

El costo de las entradas ya incluye los cargos por servicio que cobran para este tipo de eventos.

Silvana Estrada (Silvana Estrada )

Fecha para el concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional

El concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional tiene esta fecha y horario confirmado:

Fecha: sábado 12 de diciembre 2026

Horario: 8:30 de la noche

Duración: 2 horas aproximadamente

Silvana Estrada, cantante. (@silvanaestradab)

¿Cuándo es la preventa del concierto de Silvana Estrada en el Auditorio Nacional?

La preventa de boletos para el concierto de Silvana Estrada será en Eticket de la siguiente manera:

Preventa exclusiva para fans: jueves 28 de mayo a las 11:00 de la mañana

Preventa Banamex: viernes 29 de mayo a las 11:00 de la mañana

Venta general: sábado 30 de mayo a las 11:00 de la mañana

Las personas que quieran acceder a la preventa a fans deberán registrarse en https://mailchi.mp/silvanaestrada/vslcdmx.

Quienes se inscriban recibirán un correo con la contraseña para la pre-venta. En caso de que no aparezca el mail, se sugiere revisar spam.

La venta de boletos para ver en vivo a Silvana Estrada también será en taquillas del Auditorio Nacional.

Clientes Banamex que realicen para el evento su compra podrán diferir sus boletos en hasta 3 meses sin intereses en transacciones de 3 mil pesos en adelante.