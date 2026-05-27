El cantante argentino Abel Pintos llegará a la CDMX para ofrecer un concierto imperdible en el Teatro Metropólitan y estos son los detalles sobre la preventa y precio de los boletos:

Fecha: 24 de octubre

Lugar: Teatro Metropólitan en la CDMX

Hora: 8:00 p.m.

Preventa: jueves 28 de mayo a las 11:00 a.m. para clientes Banamex

Venta de boletos: viernes 29 de mayo a las 11:00 a.m

Boletera: Ticketmaster

Abel Pintos en el Teatro Metropólitan: precio de boletos

Abel Pintos está celebrando sus tres décadas en la música con la gira internacional “Abel 30 Años”, que incluye un concierto programado para el 24 de octubre en el Teatro Metropólitan en la CDMX.

Abel Pintos en el Teatro Metropólitan: precio de boletos, fecha y preventa (@abelpintos / Instagram )

Todavía no se han publicado los precios oficiales para el concierto de Abel Pintos en el Teatro Metropólitan.

Sin embargo, los precios de los boletos para el Teatro Metropólitan varían completamente dependiendo del evento, artista y la zona del recinto.

Los costos generales oscilan desde los 600 hasta más de 3 mil pesos mexicanos, dependiendo de la demanda y el tipo de espectáculo.

¿Dónde se ubica el Teatro Metropólitan donde dará concierto Abel Pintos?

El Teatro Metropólitan se ubica en avenida Independencia, número 90, en la colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las opciones en el transporte público de la CDMX son Metro y Metrobús bajando en las estaciones Juárez o Hidalgo en ambos servicios.

Se recomienda llegar con anticipación, ya que la apertura de puertas es 2 horas antes de la hora de evento.

Además, se debe tomar en cuenta el tráfico que se puede generar por el concierto de Abel Pintos.