Se dieron a conocer los pormenores más recientes en la disputa legal que Christian Nodal -de 26 años de edad- sostiene con Universal Music desde 2021.

Por lo que se expuso en Ventaneando, la familia del cantante podría enfrentar un juicio penal por falsificación de documentos.

Pleito de Christian Nodal contra Universal Music se perfila a juicio penal

Jaime González y Cristy Nodal, padres de Christian Nodal, fueron señalados por Universal Music por la supuesta falsificación de más de 30 contratos.

De acuerdo con los presentadores del vespertino, es cuestión de tiempo para que se confirme la existencia de una carpeta de investigación en su contra.

Christian Nodal cantante. (Agencia México)

Esto quiere decir que el pleito se perfila para escalar a instancias mayores.

Ya que, a partir de este punto, un juez pude citar a los implicados y, de darse el caso, proceder con órdenes de aprehensión y hasta cárcel para los implicados .

De acuerdo con la empresa, la familia de Christian Nodal manipuló documentos para controlar la explotación de la obra musical del cantante.

Por su parte, Christian Nodal continúa cumpliendo con los compromisos de su agenda laboral.

Incluso, en medio de la relevancia y nivel de delicadeza que está adquiriendo su batalla contra Universal Music, Christian Nodal da más de que hablar por su matrimonio con Ángela Aguilar.

El amparo de Christian Nodal por proceso legal contra Universal Music

Christian Nodal metió un amparo para poder defenderse en los juzgados, una jugada que realizó durante los primeros días de septiembre de 2025.

De acuerdo con algunos medios, el cantante solicitó acceso a la carpeta de investigación que se abrió por la demanda a Universal Music.

Sin embargo, esta petición le fue negada pese a ser un derecho con el que cuenta.

Aún así, son varios motivos por los que se le pudo haber dado una negativa Christian Nodal, entre ellos:

Pruebas en curso

Testigos protegidos

Documentos en revisión

Que el solicitante no aparezca como imputado directo en la carpeta