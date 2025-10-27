El lunes 27 de octubre de 2025 Christian Nodal compareció ante la FGR por presunta falsificación de contratos con Universal Music.

Christian Nodal -de 26 años de edad- fue señalado por Universal Music de falsificar 32 contratos, por lo que se realizó la primera audiencia del caso.

Christian Nodal acude a la FGR por la denuncia de falsificación en su contra

Los problemas legales entre Christian Nodal y Universal Music se remontan a 2021, cuando el cantante rompió su relación laboral con la disquera.

Universal Music acusó a Christian Nodal y sus padres de falsificar documentos para recuperar la titularidad de sus canciones.

Christian Nodal, cantante. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Cuatro años después, el cantante se presentó en la Fiscalía General de la República, acompañado de su nuevo equipo de abogados.

Hasta el momento se desconocen detalles de la audiencia que podría traerle consecuencias penales, si se demuestra que Christian Nodal y sus padres falsificaron la firma de un notario.

Universal Music sostiene que Christian Nodal falsificó contratos que afectan la propiedad intelectual de tres de sus discos.

Mientras que Christian Nodal asegura que siempre se ha manejado con legalidad y que la denuncia en su contra es una forma de frenar su independencia como cantante.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

¿Christian Nodal podría terminar en la cárcel?

Algunos medios especializados en derecho han mencionado que Christian Nodal sí podría enfrentar prisión preventiva, si se demuestra que actuó con dolo al presentar contratos falsos.

Los abogados de Christian Nodal confían en que demostrarán la autenticidad de los documentos presentados por el cantante.

Christian Nodal enfrenta esta complicada situación legal en medio de un escándalo con su expareja, Cazzu, quien lo sigue señalando de mentiroso y mal padre.

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha manifestado sobre su situación legal y el destino de su primer catálogo de canciones, el cual podría ser propiedad de Universal Music.