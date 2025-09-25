Si Christian Nodal de 26 años de edad, no llega a un acuerdo con Universal Music, el cantante podría ir a la cárcel por fraude presentando documentos ilícitos.

La demanda en materia civil que Christian Nodal y sus padres comenzaron contra Universal Music, se convirtió en penal por la disquera debido a que los acusaba con documentos falsos.

Christian Nodal podría llegar a la cárcel en su pelea contra Universal Music

Hace 3 años inició la batalla legal de Christian Nodal contra Universal Music, exigiendo el uso de las canciones de sus tres primeros álbumes, pero la acción civil se convirtió en penal y hasta en la cárcel podría terminar.

Información dada por Ulrich Richter, abogado de Universal Music, Christian Nodal pudo haber sido engañado por sus abogados o por sus padres, pues cree que el pleito legal le podría costar caro.

Christian Nodal, cantante. (@christiannodaloficialmx)

Esto debido a que Christian Nodal presentó en su demanda civil contra Universal Music más 30 contratos falsos con la disquera, para exigir el uso de las canciones de sus tres primeros álbumes.

Sin embargo, esta se convirtió en penal cuando abogados de Universal Music lo acusaron de la falsificación de estos documentos, pues el notario que aparece en ellos rechazó haberlos firmado.

“El notario no reconoce ni su sello ni su firma. Es un notario de Sonora (...) La primera vez él va y dice que no conoce a Nodal y nunca lo había visto”. Ulrich Richter, abogado.

Por otra parte, Ulrich Richter aseguró que estos contratos también muestran el manejo de al menos 30 millones de pesos en efectivo, es decir, que no cumplió con sus obligaciones fiscales.

El abogado de Universal Music fue claro al decir que Christian Nodal “tiene en tela de juicio su libertad” por el uso de documentos falsos aunque si el juez no acredita podría ser por evasión fiscal que habría hecho si estos los consideran fidedignos.

Además, explicó que el delito de Christian Nodal solo lo tendría como consecuencia él debido a que este ya era mayor de edad cuando demandó a Universal Music, además de que él mismo reconoció su firma en la demanda que inició.