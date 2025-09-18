Ángela Aguilar se encuentra entre la espada y la pared. Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentarán en los Latin Grammy 2025.

Christian Nodal y su suegro Pepe Aguilar figuran en la lista de nominados de los Latin Grammy 2025, premiación que se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

El esposo y el papá de Ángela Aguilar, de 21 años, compiten en la misma categoría; por supuesto, ambos quieren ganar la codiciada estatuilla.

Pepe Aguilar sabía que Ángela Aguilar y Christian Nodal tenían una historia amorosa
Christian Nodal y Pepe Aguilar, de 26 y 57 años respectivamente, compiten en la categoría Mejor álbum de música ranchera/mariachi. A ellos se les uno más.

La categoría se la disputan:

  • Christian Nodal con su álbum "¿Quién + como yo?"
  • Pepe Aguilar con su álbum “Mi suerte es ser mexicano”
  • Mariachi Reyna De Los Ángeles con su álbum “Alma de reyna 30 aniversario”

Ángela Aguilar queda fuera de las nominaciones de Latin Grammy 2025

A través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar celebró la nominación al Latin Grammy 2025 de su esposo Christian Nodal y su papá Pepe Aguilar.

Junto a las imágenes del sorpresivo anuncio de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, Ángela Aguilar aplaudió el logro de ambos por lo que no tendría un favorito.

Ángela Aguilar aplaude nominación al Latin Grammy 2025 de Christian Nodal y Pepe Aguilar
Aunado a esto, fans de la cantante lamentaron que en esta edición quedara fuera de las nominaciones.

Fecha en que se llevará a cabo la entrega de los Latin Grammy 2025

La 26ª entrega de los Latin Grammy 2025 reconocerán 60 categorías. Toma nota:

  • Los Latin Grammy se llevarán a cabo el 13 de noviembre.
  • Sede: MGM Grand Garden Arena de Las Vegas
  • Hora: En México se transmitirá a través de plataformas de TelevisaUnivisión a partir de las 17 horas.
  • Además de la entrega de premios habrá actos musicales.