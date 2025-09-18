Ángela Aguilar se encuentra entre la espada y la pared. Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentarán en los Latin Grammy 2025.

Christian Nodal y su suegro Pepe Aguilar figuran en la lista de nominados de los Latin Grammy 2025, premiación que se llevará a cabo el 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

El esposo y el papá de Ángela Aguilar, de 21 años, compiten en la misma categoría; por supuesto, ambos quieren ganar la codiciada estatuilla.

Pepe Aguilar sabía que Ángela Aguilar y Christian Nodal tenían una historia amorosa (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Christian Nodal y Pepe Aguilar, de 26 y 57 años respectivamente, compiten en la categoría Mejor álbum de música ranchera/mariachi. A ellos se les uno más.

La categoría se la disputan:

Christian Nodal con su álbum "¿Quién + como yo?"

Pepe Aguilar con su álbum “Mi suerte es ser mexicano”

Mariachi Reyna De Los Ángeles con su álbum “Alma de reyna 30 aniversario”

Ángela Aguilar queda fuera de las nominaciones de Latin Grammy 2025

A través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar celebró la nominación al Latin Grammy 2025 de su esposo Christian Nodal y su papá Pepe Aguilar.

Junto a las imágenes del sorpresivo anuncio de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, Ángela Aguilar aplaudió el logro de ambos por lo que no tendría un favorito.

Ángela Aguilar aplaude nominación al Latin Grammy 2025 de Christian Nodal y Pepe Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram)

Aunado a esto, fans de la cantante lamentaron que en esta edición quedara fuera de las nominaciones.

Fecha en que se llevará a cabo la entrega de los Latin Grammy 2025

La 26ª entrega de los Latin Grammy 2025 reconocerán 60 categorías. Toma nota: