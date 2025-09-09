Christian Nodal -de 26 años de edad- reaccionó a las protestas por su concierto en Morelia y tomó una firme decisión.

El próximo 15 de septiembre, Christian Nodal se presentará en el centro histórico de Morelia, Michoacán para celebrar el Grito de Independencia 2025.

Christian Nodal reacciona a quienes no quieren que se presente en Morelia

Los escándalos de Christian Nodal alcanzaron su carrera y tras ser tachado de mal padre, los ciudadanos de Michoacán han pedidos que se cancele su presentación.

Christian Nodal reaccionó a las protestas por su concierto el próximo 15 de septiembre en Morelia con dos historias de Instagram.

Christian Nodal confirma que se presentará en Morelia el 15 de septiembre (Instagram/@nodal)

En la primera historia promociona por lo alto su presentación en Morelia, con lo que confirma que a pesar de las peticiones, él sí hará su concierto.

El cantante compartió otra historia en Instagram donde se le ve haciendo una carne asada en su casa y de fondo colocó la canción “Collar”, de Carlos Ares.

En pocas palabras, Christian Nodal no está preocupado por quienes piden que no se presente en Morelia.

Pues de todas formas, él sí tendrá su concierto en el Centro Histórico de Morelia después del Grito de Independencia 2025.

Christian Nodal celebra su próximo concierto en Morelia con una 'carnita asada' (Instagram/@nodal)

Christian Nodal no ha cancelado su gira en Estados Unidos, pero no ha vendido boletos

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- canceló 6 fechas de su gira en Estados Unidos; Christian Nodal también se presentará en viarias ciudades de este país.

Sin embargo, la venta de boletos para la gira de Christian Nodal en Estados Unidos ha sido baja.

Christian Nodal no ha logrado llenar los recintos en los que se va a presentar en ciudades como:

Texas

Carolina del Norte

California

Florida

La familia Aguilar ha tenido que vender los boletos para sus presentaciones al 2x1 , ya que por sus escándalos han perdido audiencia.